Актриса Виктория Билан-Ращук со скандалом в суде развелась с военным после измены и рассказала, как выбрасывала его вещи на помойку

Украинская актриса Виктория Билан-Ращук сообщила, что в их браке с артистом-воином Владимиром Ращуком официально поставлена точка. По словам знаменитости, экс-супруг не явился на суд, зато она, не сдерживая эмоций, рассказала всю правду об их отношениях и нежелании бывшего видеться с общим сыном Яремой.

Видео дня

Об этом Виктория Билан-Ращук сообщила на личной странице в Instagram. Актриса откровенно подчеркнула: рада наконец расстаться с Владимиром Ращуком после измены и больше не хочет, чтобы ее или детей ассоциировали с бывшим избранником, который "не нашел в себе смелости" прийти на суд.

"Понемногу вытаскиваю из спины ножи, отмываюсь от лжи, предательства и разочарования. На суд он не явился, потому что "в армии и не может прийти". Очередное лживое ходатайство и очередные оправдания. А я пришла. И сказала правду, которую суд зафиксировал. О том, как на самом деле все было. О том, что ребенок уже давно не интересует человека, который называет себя отцом. Об отсутствии помощи, ответственности и мужского достоинства. Я больше не хочу тянуть эту историю", – написала артистка.

Главные истории дня

По словам Виктории Билан-Ращук, в суде ей предложили время на примирение с бывшим мужем, однако она категорически отказалась. Актриса убеждена, что говорить о восстановлении отношений можно в случае, когда между людьми есть уважение, правда и ответственность, но в их случае все иначе.

"Сегодня я поставила точку, и одно из лучших и важнейших решений в моей жизни, потому что я наконец освободилась от человека, рядом с которым я теряла себя. От таких надо не просто уходить, а бежать, без страха и без сожаления. Потому что самое страшное не одиночество. Самое страшное – жить рядом с человеком, который тебя обесценивает и уничтожает ложью и трусостью", – подчеркнула знаменитость.

В частности, как поделилась актриса, после развода она избавилась от всего, что принадлежало Владимиру Ращуку: "Хотела отдать вещи, которые остались, но не было кому. Выбросила на помойку!".

Скандальное завершение отношений актеров

О том, что любовь Владимира Ращука и Виктории Билан-Ращук дала трещину стало известно в начале апреля этого года. Актер публично сообщил, что полюбил другую женщину, поэтому ушел от жены. В то же время тогда артист-воин подчеркивал: разрыв отношений никак не повлиял на его отношение к сыну Яреме и он пытается проводить с мальчиком все свободное время.

Однако очень быстро это заявление экс-супруга опровергла Виктория Билан-Ращук. Актриса обвинила Владимира Ращука в лицемерии, мол, он не принимает достойного участия в жизни общего ребенка: "Какие высокопарные слова. Лучше бы ты внимание и заботу посвятил сыну, или хотя бы одну бессонную ночь. Или купание. Ты хотя бы поинтересовался, что ребенок сейчас ест".

Позже знаменитость дала сенсационное интервью, где откровенно рассказала, что тогдашний избранник изменял ей в очень непростой период жизни. Когда Виктории Билан-Ращук удалось забеременеть благодаря экстракорпоральному оплодотворению только с шестой попытки, она думала, что будет невероятно счастливой, но судьба сложилась иначе – актриса узнала о неверности Владимира Ращука. По словам артистки, поскольку муж был с другой, совершенно не поддерживал ее, более того, морально издевался.

На громкие слова Виктории Блиан-Ращук впоследствии отреагировал артист-воин. Он как не подтвердил, так и не опроверг заявления бывшей жены, лишь отметил: "Да, я много накосячил, сделал много дерьма. Но знаете, как уходят мужчины? Оставляют все и уходят. Поэтому здесь моя совесть абсолютно чиста".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что экс-супруга актера-воина Владимира Ращука заговорила о любовнице бывшего и реальной причине развода. По словам Виктории Билан-Ращук, начало большой войны не было катализатором проблем в их отношениях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!