Ночь в поезде с Линой Костенко, пророческие стихи и неожиданный сюрприз. Как прошел в Киеве вечер украинской легенды

В столичном Октябрьском дворце состоялся один из самых трогательных культурных вечеров года – музыкально-поэтическое действо, посвященное 95-летию Лины Костенко. Свой юбилей поэтесса отпраздновала этой весной.

Видео дня

OBOZ.UA побывал на событии и расскажет, как прошло мероприятие. Среди поэтических строк звучали новые стихи поэтессы, написанные ею уже во время большой войны, воспоминания, личные истории и неожиданный поворот – "Многая лета" вне сценария, но от сердца.

Лина Костенко не присутствовала на событии – ее семью представляла дочь Оксана Пахлевская. Ее появление на творческом вечере стало неожиданностью для многих. Она редко появляется на публике, и до сих пор многие считали, что живет в Италии. Оксана Пахлевская – профессор, заведующая кафедрой украинистики Департамента европейских и межкультурных исследований факультета литературы и философии Римского университета "Ла Сапиенца". В течение длительного времени она жила между двумя странами – Украиной и Италией.

"С начала большой войны мы все время здесь, – рассказала OBOZ.UA дочь Лины Костенко. – Мама не согласилась никуда ехать. Я преподаю в Риме, но приехала и остаюсь с мамой, работаю – онлайн. Как мама? Крепко держится".

Стихи Лины Костенко со сцены читали известные украинцы – Евгений Нищук, Алексей Гнатковский, Раиса Недашковская, Тамара Яценко, Анатолий Гнатюк, Сергей Калантай, Лариса Руснак, Михаил Кукуюк, Андрей Исаенко, Алексей Суханов и другие. Музыкальное оформление вечера мастерски обеспечил Национальный академический оркестр народных инструментов Украины (НАОНИ).

Актер Михаил Кукуюк исполнил новые стихи, которые написала Лина Васильевна в последние годы – во время полномасштабной войны. Его коллега Алексей Гнатковский талантливо оживил на сцене отрывок из "Маруси Чурай". "Парадокс: это произведение написано от имени женщины, а читать будет мужчина. Но для меня Маруся Чурай – это голос украинского художника в контексте национально-освободительной борьбы. Это голос, который не дает заснуть, забыться, потеряться в истории", – объяснил актер со сцены.

Телеведущий Алексей Суханов признался, что сборник стихов Лины Костенко всегда рядом с ним: "Во время бомбежек я открываю его, читаю или просто перелистываю страницы – они вдохновляют, успокаивают и придают силы". На вечере он прочитал пять стихов Лины Васильевны – стихи, которые, по его словам, заставили "задуматься, вдохновили и помогли глубже осознать важное".

Самой старшей участницей вечера стала народная артистка Украины Раиса Недашковская. В интервью OBOZ.UA актриса признавалась, что дружит с Линой Васильевной много лет: "Наше знакомство началось давно. Когда-то мы жили совсем рядом – наши дома стояли рядом. У нее родился сын, у меня тоже. Мы гуляли с колясками вместе. Какой она человек? Мудрый, светлый, необыкновенный. Вы знаете, когда читаю ее стихи, каждый раз ловлю себя на мысли: "Боже, как к ней приходят эти образы? Как это вообще происходит?". Когда Лине Васильевне исполнилось 90 лет, она пригласила меня вести ее творческий вечер – это было большое удовольствие и честь для меня. Могу ли просто так ей позвонить? Скорее нет – мне неловко забирать у нее время. Но когда приглашает к себе – с радостью иду. Уже много лет подряд я прихожу к ней на день рождения".

Раиса Степановна приносит на дни рождения печеных "жаворонков", в которые вкладываются записки с предсказаниями. Их актриса пишет собственноручно, в основном это цитаты из стихов Лины Костенко.

Актер Остап Ступка вспомнил необычную встречу с Линой Костенко, которая произошла много лет назад: "Середина марта 1994 года, в городе Черновцы завершились творческие вечера Лины Костенко. В них принимал участие и мой отец. Я тогда только начинал свой путь в Театре имени Ивана Франко. Это был пятый год моей работы. Моя роль в этих вечерах заключалась в том, чтобы выходить и приглашать на сцену Лину Костенко. И вот 11 марта 1994 года, поезд сообщением Черновцы – Киев. В купе одного из вагонов – Лина Васильевна и я. Представьте себе: ни телефонов, ни интернета, никаких гаджетов – только живой диалог. Точнее – монолог. Потому что я, молодой и "зеленый", просто сидел и полночи слушал Лину Васильевну. Она говорила о жизни, творчестве, Чернобыле, истории – обо всем. И это было что-то невероятное. Этот вечер остался в моей памяти навсегда – он получился незабываемым".

"И вот со мной лист бумаги, я до сих пор храню его, – продолжил со сцены Ступка. – Лина Васильевна тогда написала на нем собственноручно стихотворение. И подарила мне. С подписью и датой: 11.03.1994 года. Эти строки – о тех людях, той части общества, которая была тогда, есть сейчас и, к сожалению, наверное, будет всегда: тех, кто не меняется. Вот эти строки: "Вівтар, трибуна і шинквас/ Печери духу, що чадіє/ Ця райська птиця – не для вас/ Вона між вами почорніє/ І гриці, і греці, і швеці, і жнець/ Ні те, ні се. Ні "за", ні "проти"/ Цій райській птиці – тут кінець/ Обпатрають, бо патріоти".

"Для меня самым трогательным моментом вечера стало то, как зрительный зал вместе с актерами читал стихи, – рассказал OBOZ.UA актер Анатолий Гнатюк, который вел творческий вечер. – Я видел людей, которые произносили строки стихов вместе с артистами на сцене. Это было невероятное ощущение единства. В чем уникальность поэзии Лины Костенко? Ответ – одновременно простой и сложный. Простой – потому что это гениальная поэтесса. Сложный – потому что ее гениальность состоит из многих компонентов. Лина Костенко – чрезвычайно актуальна. Ее стихи, написанные 20-30 лет назад, звучат пророчески сегодня. Ее сила – в правдивом изображении истории Украины. И она делает это мастерски. А еще – у нее уникальный стиль. Не знаю, смогу ли выразиться литературно точно, но в ее поэзии есть особая мелодика. Каждое стихотворение имеет свою динамику, ритм. Если это стихотворение о любви – оно звучит как песня. Если о войне – то как марш, будто солдаты идут в бой".

"Я очень волновался, чтобы достойно провести этот вечер как ведущий, – добавил артист. – Ведь мне и моей соведущей – Илоне Верховской-Эльтек – доверили честь быть лицами события, посвященного личности, которая является совестью нации, королевой украинской поэзии. Представьте, какую ответственность чувствовал. Все произошло так, как планировалось, но был один неожиданный момент. По сценарию финалом вечера должно было стать совместное пение "Червоной калины" под аккомпанемент оркестра. Но, когда песня закончилась, я почувствовал, что зал не готов прощаться. И я, вопреки сценарию, почувствовал внутренний зов – спеть вместе для Лины Васильевны "Многая лета". Это было спонтанно, но искренне".

В то же время сюрпризом для присутствующих стало видео с посланием поэтессы. "Кто за что борется, а мы за независимость – и поэтому нам так трудно, – трогательно сказала писательница. – Трудно нам из-за этого. Что-то вдохновляющее? Надо выдержать. И надо победить. Я не знаю, насколько это вдохновляет... Но мы выдержим".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!