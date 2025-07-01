'Надо выдержать. И надо победить'. Легендарная Лина Костенко обратилась к украинцам с публичной речью, которая поразила всех

В столичном Международном центре культуры и искусств "Октябрьский дворец" в последний день июня прошел музыкально-поэтический вечер, посвященный творчеству Лины Костенко. Мероприятие состоялось по случаю 95-летия поэтессы, которое она отпраздновала этой весной.

Видео дня

OBOZ.UA побывал на событии и расскажет все подробности. Особым сюрпризом вечера стала видеоречь юбилярши к украинцам, которую организаторы записали с ней специально для мероприятия.

Лина Костенко не присутствовала на событии, семью писательницы представляла ее дочь – Оксана Пахлевская. Стихи Лины Костенко со сцены читали известные украинцы – Евгений Нищук, Алексей Гнатковский, Раиса Недашковская, Тамара Яценко, Анатолий Гнатюк, Сергей Калантай, Лариса Руснак, Михаил Кукуюк, Андрей Исаенко, Алексей Суханов и другие. Музыкальное оформление вечера блестяще обеспечил Национальный академический оркестр народных инструментов Украины (НАОНИ).

В то же время настоящим подарком для присутствующих стало видео с посланием поэтессы. "Кто за что борется, а мы за независимость – и поэтому нам так трудно, – трогательно сказала писательница. – Трудно нам из-за этого. Что-то вдохновляющее? Надо выдержать. И надо победить. Я не знаю, насколько это вдохновляет... Но мы выдержим".

Ранее OBOZ.UA публиковал редкие фото Лины Костенко с празднования 95-летия. Выдающаяся поэтесса отпраздновала свой юбилей в кругу родных и друзей. Хотя она избегает публичных мероприятий, фотографии с празднования все же появились в соцсетях.

Кадры опубликовал в Facebook народный депутат Николай Княжицкий. Поздравить юбиляршу пришли также ее дочь Оксана Пахлевская, певец Святослав Вакарчук, экс-министр культуры Евгений Нищук, издатель Иван Малкович с женой Яриной Анткив, режиссер Михаил Ильенко, писательница Мария Матиос и историк Радомир Мокрик. Гости собрались в теплой атмосфере, вручили поэтессе цветы и подарки.

Также OBOZ.UA писал, кто из знаменитостей поздравил Лину Костенко с днем рождения публично и выразил искреннее восхищение ее творчеством.

Репортаж с творческого вечера, посвященного поэзии Лины Костенко, читайте на OBOZ.UA позже.

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