Где сейчас и как живет самая красивая актриса украинского кино Раиса Недашковская

Раиса Недашковская – народная артистка Украины, полный кавалер ордена Княгини Ольги. В народе – главная "Мавка" Украины и, без преувеличения, самая красивая женщина украинского кинематографа.

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Разговор с OBOZ.UA Раиса Степановна откладывала несколько раз, мол, имеет очень много дел. Она действительно одна из немногих актрис старшего поколения, кто до сих пор, более полувека после дебюта, активно заангажирована в профессиональную жизнь. Наконец артистка назначила нам время, в телефонной трубке – удивительно молодой голос, даже на расстоянии чувствуется, насколько энергична и жизнелюбива его владелица.

– Раиса Степановна, один из последних ваших публичных выходов – юбилей Лины Костенко, который проходил в тесном кругу близких друзей. Правда, что вы дружите с Линой Васильевной уже много лет?

– Я боюсь даже так думать (смеется). Ну, хорошие знакомые – лучше так. И это знакомство началось давно. Когда-то мы жили недалеко друг от друга, дома были рядом. У нее сын родился, у меня тоже. Гуляли с колясками вместе. Какой он человек? Умная, прекрасная. Вы знаете, когда читаю ее стихи, думаю: "Боже, как к ней приходят эти образы? Как это происходит?" Когда Лине Васильевне исполнилось 90 лет, она пригласила меня вести ее творческий вечер в филармонии – мне было очень приятно. Могу ли я позвонить ей просто так? Скорее всего – нет, стесняюсь забирать время, которое очень дорогое. А вот когда приглашает к себе, радостно отзываюсь. К примеру, уже много лет хожу к ней на день рождения.

Раиса Степановна говорит, что обязательно приносит на праздники печеных "жаворонков", в которые вкладываются записки с предсказаниями. Их актриса пишет собственноручно, в основном это цитаты из стихотворений Лины Костенко.

"Это давняя традиция, – говорит Раиса Недашковская. – Весной украинцы всегда пекли "жаворонков", когда птицы возвращались из теплых краев. И вкладывали в них записки с хорошими пожеланиями. Лина Васильевна однажды достала мою записку, там слова: "Твою работу за тебя никто не сделает". Она мне: "Действительно, мою работу за меня никто не сделает". Режиссер Михаил Ильенко, тоже постоянно гостивший на днях рождения Лины Васильевны, однажды не смог к нам присоединиться, потому что имел запланированный на это время очередной круиз на своей яхте – он капитан с многолетним опытом. Когда доплыл до Бразилии, как раз был день рождения. Он позвонил, приветствовал. А я говорю: "Давайте вытащим и ему записку". Достали и прочитали: "Ветра не будет, надо грести руками". Позже он рассказывал, что так и произошло".

"А в этом году (19 марта Лина Костенко отпраздновала 95-летие. – Ред.) неудача произошла, – продолжает Раиса Степановна. – Я два дня писала тексты записок, передала пекарям, чтобы вставляли листочки в "жаворонки", а они забыли. Прислали выпечку, а листики – отдельно, в кулечке. Никогда такого раньше не было".

Раисе Недашковской месяцем ранее исполнилось 82 года. В столичном Доме кино должен был состояться творческий вечер в честь именинницы, однако прямо в свой день рождения Раиса Степановна попала в реанимацию одной из киевских больниц. Поздравления на празднике получала от ее имени родная сестра. Об этом Надежда Недашковская рассказала в интервью OBOZ.UA: "Раечке стало плохо, когда ее красили, делали макияж для творческого вечера. Она упала в обморок. Приехала скорая, отвезли в Октябрьскую больницу. Какое-то время находилась в реанимации, однако впоследствии уже была переведена в обычную палату, состояние стабилизировалось".

Сейчас Раиса Недашковская уже дома. С ней все время рядом помощница Галина, с которой они вместе уже много лет. Актриса часто видится с родной сестрой, приходит в гости сын с семьей: "И он, и невестка приходят. И внуки – Егорушка и Дмитрий. У меня уже и две правнучки есть, а также один правнук. На все праздники встречаемся, ну а как же?"

Раиса Недашковская была замужем дважды. Первый муж Валерий, отец ее сына, по словам актрисы, был талантливым человеком, написал прекрасный сценарий "Маруси Чурай": "Очень меня любил. Но нашу любовь погубила водка". Со вторым мужем артистка прожила вместе семь лет: "У него был непростой характер, но при этом были и светлые моменты. Он был невероятным романтиком, мог срезать цветущее дерево и принести в дом. Однако друзья просто заставили меня со временем подать на развод, ведь дальше терпеть его "болезнь характера" было невыносимо".

Артистка никогда не скрывала, что всю жизнь была влюблена в коллегу Ивана Миколайчука, с которым не суждено было быть вместе. "Познакомились в 1961 году. Я пришла на курс в феврале, потому что поступила в театральный институт раньше, – вспоминала артистка. – Но, поскольку я снималась в "Лесной песне", пришлось взять отпуск на год. Я приехала в конце февраля, Виктор Ивченко как раз набрал курс. Однажды шла лекция, Иван сидел позади меня. Я посмотрела в зеркало, и он однажды попал в его отражение. То, что я увидела, испугало. Я думаю, что Иван после съемок в фильмах "Тени забытых предков" и "Сон" заработал срыв нервной системы, к тому же он тогда еще отца похоронил. Но не обращался к врачам. Это я потом поняла. И в зеркале будто увидела это все… Иван был необыкновенным человеком, его невозможно было не любить. Его все любили. Он был женат, однако более сильного чувства в моей жизни не было".

"Это моя большая любовь и вместе с тем страшная трагическая боль, – рассказывает сейчас Раиса Степановна. – Знаете, мне родственники Ивана однажды сказали, что если бы я была рядом с ним по жизни, то он бы не ушел в мир иной так рано. Я поддерживаю с ними связь, даже во время войны ездила в гости – с огромным шоколадным тортом. Мы с Иваном знали друг друга много лет – это очень долгая история. И даже когда Иван принялся строить дом, первые деньги я для него одолжила у Дмитрия Павлычко, кажется, две тысячи. Мы ездили туда вместе, мама Ивана нас тогда встретила – в национальном костюме, очень красивая. Иван – это моя радость и моя боль. Мы часто ищем счастья в славе, деньгах. Но ведь знаем, как трагически заканчивается слава. Деньги – посмотрите, сколько у нас на кладбищах роскошных могил. Любовь – вот это счастье, но иногда ее нужно дождаться, заслужить".

Раиса Недашковская сыграла более чем в 60 картинах, успешно работала в театре. Создала много прекрасных образов в фильмах "Лесная песня", "Телефонистка", "Путешествие в апрель", "Сон", "Ошибка Оноре де Бальзака", "Гадюка", "Голос травы", "Роксолана" и многих других.

Актриса говорит, что если бы ей сейчас предложили выйти на съемочную площадку, она бы с радостью согласилась. Одним из любимых своих фильмов считает картину "Комиссар", которую после выхода на экраны окрестили "идеологической диверсией", что негативно повлияло на карьеру Недашковской. Какое-то время ей не давали роли в кино. Раиса Степановна вспоминает об этой ленте как об "очень выдающейся и трагической": "Поставлена она по рассказу Василия Гроссмана "В городе Бердичеве". Там играли хорошие актеры – Ролан Быков, Нонна Мордюкова, Василий Шукшин". Недашковской досталась роль многодетной матери Марии. Ее экранных детей режиссер выбирал среди нескольких тысяч претендентов и выбрал настолько похожих, что когда актриса впоследствии родила своего сына, шутила, что он был не так похож на нее, как дети из "Комиссара".

Между тем сам фильм был запрещен для показа в СССР более чем на 20 лет и чудом не был уничтожен. Режиссера Александра Аскольдова, для которого эта картина стала единственным фильмом, уволили со студии и исключили из партии. Режиссера судили, к счастью, за решетку не попал, но его жизнь была сломана. Только в 1987 году с фильма сняли антисоветский гриф. Он получил десятки международных наград, в том числе "Серебряного медведя" Берлинале.

К слову, Александр Аскольдов – родом из Киева. Его отец был директором завода "Большевик" – по доносу его расстреляли. Маму, которая работала главой Киевского горисполкома, арестовали прямо в кабинете. Мальчика забрала в Москву бабушка. Там он выучился, работал. Раиса Недашковская много лет дружила с Александром Аскольдовым. Когда его не стало в 2018 году, ездила прощаться с режиссером в Швецию, где он проживал последние годы.

"Как мне живется сейчас? – переспрашивает Недашковская. – Радуюсь каждому дню. Чуть-чуть работаю, вот на днях снимали меня для телевизионной программы – очень хорошая съемка получилась. Считаю, что Киев – самый красивый город. Живу недалеко от Золотых ворот, Софии Киевской".

– Раиса Степановна, несколько лет назад мне посчастливилось увидеть вас в метро. И хочу сказать, что даже те пассажиры подземки, которые по каким-то причинам не узнали вас, не смогли не обратить внимание, потому что вы выглядели просто роскошно (Раиса Недашковская всегда подчеркивает свою красоту колоритными костюмами, украшениями и необычными головными уборами. – Ред.).

– Я и сейчас время от времени пользуюсь метро (смеется). Конечно, узнают, просят сфотографироваться, я никогда не отказываю. Я очень люблю гулять по улице. У метро "Золотые ворота" даже есть лавочка, где сидим с Галей. Неподалеку – кафе, где встречаемся с друзьями. Недавно там записывали видео для Валерия Залужного: я читала стихотворение, которое для него написал военный. Хорошее произведение, стоит у меня теперь в серванте. Я с благодарностью склоняю голову перед нашими военными. Начала ездить к ребятам с выступлениями еще с 2014 года. Где мы только не бывали с концертами...

Раиса Степановна говорит, что в свое время в России у нее было много друзей среди коллег. Более 20 лет была вице-президентом кинофестиваля "Золотой Витязь", который проходил в РФ. Однако с началом войны прервала все связи со страной-агрессором: "Ни с кем не поддерживаю связь, и они уже не звонят по телефону. Хотя раньше считала их друзьями. Актриса Наталья Бондарчук, которая мне была как сестра, подписала письмо за Путина. Художнику Никасу Сафронову в свое время я продала дачу на Полтавщине, потому что очень ему понравилась. Но как продала – фактически подарила, отдала за символические деньги. Однако и с ним сейчас не общаюсь, ни с кем из них не хочу разговаривать. Как они могут воевать против нас? Не могу понять этого, не могу вообразить, что такое возможно. Но очень жду победу и знаю, что она будет обязательно. У нас нет иного выхода, понимаете? Надо бороться, иначе – никак".

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