Дочь Лины Костенко во время редкого появления на публике поставила точку в слухах о жизни в Италии
В столичном Международном центре культуры и искусств "Октябрьский дворец" 30 июня прошел творческий вечер, посвященный поэзии Лины Костенко. Стихи легендарной украинки со сцены читали известные украинские актеры.
Лина Костенко, которая весной этого года отпраздновала 95-летие, на событии не присутствовала, семью писательницы представляла ее дочь. Оксана Пахлевская – тоже известная писательница и авторитетная переводчица – долгое время работала в Италии, но с началом большой войны вернулась в Украину. Об этом она рассказала в комментарии OBOZ.UA.
Появление Оксаны Пахлевской на творческом вечере Лины Костенко стало неожиданностью для многих. Она редко появляется на публике, и многие до сих пор считали, что писательница живет в Италии. Оксана Пахлевская – профессор и заведующая кафедрой украинистики при Департаменте европейских и межкультурных исследований факультета литературы и философии Римского университета "Ла Сапиенца". В течение длительного времени жила на две страны.
"С начала большой войны мы все время здесь, – рассказала OBOZ.UA дочь Лины Костенко. – Мама не согласилась никуда уезжать. Я преподаю в Риме, но приехала и остаюсь с мамой, работаю – онлайн. Как мама? Крепко держится".
"Что сейчас самое важное, что могу вам сказать? – обратилась Оксана Пахлевская со сцены к зрителям, собравшимся послушать незабываемые стихи ее мамы. – Прежде всего – слова большой благодарности. Возможно, вы об этом и не догадываетесь, но все вы – через любовь к поэзии Лины Костенко – присоединились к помощи украинской армии. Благодаря организаторам этого масштабного вечера было передано 400 тысяч гривен в поддержку украинских военных. Мы даже не можем представить, через какой ад проходят эти люди. Поэтому это наше общее дело, наш маленький вклад в океан потребностей армии".
"Сейчас мама завершает новую книгу стихов, – продолжила Оксана Пахлевская. – И я чувствую, что это будет сборник глубокой благодарности. Ее слова – почти как молитва: "За тих, хто в горі, і за тих, хто в морі/ Хто не злякався в ці часи суворі/ Хто бій прийняв, хто впав на полі бою/ Хто Україну затулив собою/ Не забуваймо жодного зі імен/ Хай буде їхній рід благословен".
"Когда началась полномасштабная война, Киев был в осаде, к маме обратились польские коллеги с просьбой поделиться поэзией об этих событиях, – добавила Оксана Пахлевская. – В одном из стихов была строфа, которая меня очень поразила, и кажется, что она не о том моменте, а о сегодняшнем дне. Она открывает нам новую перспективу – глобального масштаба. Европа родилась в Древней Греции, когда маленькая страна на островах одолела огромную Персию, которая хотела завоевать целый мир. Сегодня мы – как та Греция. У нас есть шанс. Новый мировой раздел может начаться именно здесь, в Украине. И новая Европа – также".
"А строфа об этой перспективе такова: "Всі маски вже впали, і всі королі вже голі/ І всі златоусти усе вже сказали торік/ Виходимо з моря своєї гіркої недолі/ Заходимо в повінь усіх вавилонських рік". Мы находимся в эпицентре вавилонского наводнения. И дай Бог каждому из нас и всей армии – выстоять, выдержать эту волну, преодолеть ее. Спасибо всем за эту встречу, за непростую, но важную дорогу к слову, к поэзии. Передаю поздравления от мамы, ее благодарность каждому. Работаем дальше. Вместе – к победе".
Оксана Пахлевская – украинский культуролог, писательница, переводчица, доктор филологических наук, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Родилась в Киеве. Ее отец – польский писатель Ежи-Ян Пахлевский.
Окончила Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности "итальянский язык и литература", а также аспирантуру Института литературы НАН Украины. Защитила докторскую диссертацию по филологическим наукам. Автор многочисленных научных исследований по истории древней и современной украинской литературы, опубликованных в Украине, Италии, Великобритании, Польше, США и других странах – на украинском и иностранных языках.
Особое место в ее творчестве занимает поэзия и литературный перевод. Она – автор поэтического сборника "Долина храмов" и переводчица произведений Федерико Гарсиа Лорки, Джузеппе Унгаретти, Сальваторе Квазимодо, Марио Грассо, Габриэля Гарсиа Маркеса и других. Работает с итальянским, испанским и старопровансальским языками. Лауреат литературных премий имени Василия Симоненко и Елены Телиги.
Полный репортаж с творческого вечера читайте на OBOZ.UA в среду, 2 июля.
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