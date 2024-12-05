Николь Кидман вышла в свет с младшей дочерью, которую родила суррогатная мать: как выглядит 13-летняя Фейт

Голливудская актриса Николь Кидман вышла на публику вместе с младшей дочерью – 13-летней Фейт, которую родила суррогатная мать. Звездная семья посетила мероприятие от The Hollywood Reporter, посвященное знаменитым женщинам в развлекательной сфере.

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57-летняя обладательница "Оскара" выглядела счастливой, когда позировала с юной красавицей, сообщает Daily Mail. Фейт, отцом которой является муж Кидман Кит Урбан, надела стильный бело-черный костюм. Тем временем знаменитость выбрала черное платье с голубым воротничком, дополнив образ бриллиантовыми серьгами.

Кидман и Урбан также являются родителями 16-летней дочери Сандей Роуз. Сандей дебютировала на красной дорожке в апреле на церемонии вручения наград Американского института киноискусства за жизненные достижения 2024 года, где чествовали кинокарьеру ее матери.

Недавно она появилась на других престижных событиях, таких как показ Balenciaga Haute Couture на Неделе моды в Париже. Николь также воспитывает двоих приемных детей, 29-летнего Коннора и 31-летнюю Беллу, с бывшим мужем Томом Крузом.

Николь и Кит – одна из самых крепких пар Голливуда, связавшая себя узами брака в 2006 году. В 2018 году в интервью американскому изданию ABC News Кит признался, что ему "нравится" быть отцом для девочек. "Я просто обожаю быть отцом, – сказал Кит. – Я не знал, что когда-нибудь буду им".

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