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Николь Кидман вышла в свет с младшей дочерью, которую родила суррогатная мать: как выглядит 13-летняя Фейт

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
2 минуты
3,4 т.
Николь Кидман вышла в свет с младшей дочерью, которую родила суррогатная мать: как выглядит 13-летняя Фейт

Голливудская актриса Николь Кидман вышла на публику вместе с младшей дочерью – 13-летней Фейт, которую родила суррогатная мать. Звездная семья посетила мероприятие от The Hollywood Reporter, посвященное знаменитым женщинам в развлекательной сфере.

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57-летняя обладательница "Оскара" выглядела счастливой, когда позировала с юной красавицей, сообщает Daily Mail. Фейт, отцом которой является муж Кидман Кит Урбан, надела стильный бело-черный костюм. Тем временем знаменитость выбрала черное платье с голубым воротничком, дополнив образ бриллиантовыми серьгами.

Николь Кидман вышла в свет с младшей дочерью, которую родила суррогатная мать: как выглядит 13-летняя Фейт
Николь Кидман вышла в свет с младшей дочерью, которую родила суррогатная мать: как выглядит 13-летняя Фейт

Кидман и Урбан также являются родителями 16-летней дочери Сандей Роуз. Сандей дебютировала на красной дорожке в апреле на церемонии вручения наград Американского института киноискусства за жизненные достижения 2024 года, где чествовали кинокарьеру ее матери.

Николь Кидман вышла в свет с младшей дочерью, которую родила суррогатная мать: как выглядит 13-летняя Фейт

Недавно она появилась на других престижных событиях, таких как показ Balenciaga Haute Couture на Неделе моды в Париже. Николь также воспитывает двоих приемных детей, 29-летнего Коннора и 31-летнюю Беллу, с бывшим мужем Томом Крузом.

Николь Кидман вышла в свет с младшей дочерью, которую родила суррогатная мать: как выглядит 13-летняя Фейт

Николь и Кит – одна из самых крепких пар Голливуда, связавшая себя узами брака в 2006 году. В 2018 году в интервью американскому изданию ABC News Кит признался, что ему "нравится" быть отцом для девочек. "Я просто обожаю быть отцом, – сказал Кит. – Я не знал, что когда-нибудь буду им".

Николь Кидман вышла в свет с младшей дочерью, которую родила суррогатная мать: как выглядит 13-летняя Фейт

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