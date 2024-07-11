Как выглядят и чем занимаются усыновленные дети Мадонны, Анджелины Джоли и других знаменитостей. Фото

Усыновление – волнующий момент как для детей, так и для приемных родителей. Первые учатся доверять и шаг за шагом адаптируются к новым условиям. Вторые же прилагают немало усилий для того, чтобы построить теплые отношения с ребенком и обеспечить его всем необходимым. Это – нелегкий путь... Однако любовь, забота, поддержка и уважение способны изменить жизнь обеих сторон к лучшему.

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Есть знаменитости, которые не побоялись этой ответственности – и стали счастливыми родителями приемных детей. Подробнее об их опыте усыновления и о том, как изменились их воспитанники, читайте в материале OBOZ.UA.

1. Мадонна (усыновила четырех детей)

Американская певица Мадонна является биологической матерью двух детей: в 1996 году родила от актера Карлоса Леона дочь Лурдес, а в 2000-м вместе с режиссером Гаем Ричи подарила жизнь сыну Рокко. Позже звезда задумалась над усыновлением. "Иногда я закрывала глаза и думала, почему моя кухня не заполнена танцующими детьми. Так много детей нуждаются в доме. Я подумала, чего жду... И просто сделала это", – сказала она изданию People.

Мадонна взяла из приюта четырех детей, которые родом из Малави (Африка). В 2006 году ее сыном стал однолетний Дэвид Банда, в 2009-м к семье присоединилась трехлетняя Мерси Джеймс, а в 2017-м – четырехлетние сестры-близнецы Стелла и Эстер Чикконе. Известно, что сейчас Дэвид – успешный художник, модель и музыкант. Мерси, которую мать нежно называет "африканской королевой", оказалась талантливой пианисткой, а Стелла и Эстер параллельно с учебой в школе профессионально занимаются танцами.

2. Николь Кидман и Том Круз (усыновили двоих детей)

Австралийская актриса Николь Кидман и американский актер Том Круз были в браке с 1990 по 2001 год. Они мечтали стать родителями, однако все беременности заканчивались выкидышами... В 1992 году супруги приняли в свою семью 6-месячную Беллу, а в 1995-м усыновили трехмесячного Коннора.

"Материнство – это путешествие. Будут невероятные вершины и впадины, независимо от того, вы приемная или биологическая мать. Ребенку нужна любовь", – сказала кинозвезда изданию Red. После развода оба партера продолжили активно участвовать в воспитании своих наследников.

Сейчас 31-летняя Белла занимается графическим дизайном и пишет картины, а 29-летний Коннор снимается в кино, работает диджеем и имеет барбекю-бизнес под названием Connor's Meatshack.

3. Анджелина Джоли и Брэд Питт (усыновили троих детей)

Американская актриса, фотомодель и режиссер Анджелина Джоли, а также американский киноактер и кинопродюсер Брэд Питт – одни из самых известных приемных родителей. Бывшие супруги (были в браке с 2014 по 2019 год) воспитывают троих собственных детей – Шайло, Вивиан и Нокса и троих приемных – Захару, Меддокса и Пакса.

"Все усыновленные дети никогда не должны терять связь с тем, откуда они пришли. У них есть корни, которых нет у вас. Уважайте их. Учитесь у них. Это самое удивительное путешествие. Они не входят в ваш мир, вы входите в миры друг друга", – сказала многодетная мама Vogue India. И добавила: "С ними важно обо всем говорить открыто. Так, "усыновление" и "сиротство" – не являются негативными словами в нашем доме".

Меддокса, который родом из Камбоджи, усыновили в 2002 году. Сейчас ему 22. Юноша учится в университете в Южной Корее на факультете биоинженерии. Кроме того, начал строить актерскую карьеру и является исполнительным продюсером. В 2005 году Джоли и Питт удочерили Захару, забрав ее из приюта в Эфиопии. Теперь 19-летняя девочка учится в колледже для женщин африканского происхождения (Spelman College) и снимается в кино. В 2007 году звездная пара решила взять в семью мальчика из Вьетнама – Пакса Тьена. В свои 20 лет он занимается фотографированием и художественным искусством под псевдонимом Embtto.

4. Шэрон Стоун (усыновила троих детей)

Американская актриса Шэрон Стоун всегда мечтала иметь большую семью. Однако после того, как 9 раз пережила потерю беременности, приняла решение усыновить трех мальчиков – новорожденного Роана, 4-летнего Лейрда и 3-летнего Квинна (соответственно в 2000-м, 2005-м и 2006-м годах).

В 2017-м приемные дети вручили ей награду "Мать года" на Associates for Breast and Prostate Cancer Studies. Это растрогало Шэрон, и она сказала в своей речи: "Я благодарна, что мои дети выбрали меня. Я – счастливая мама! Я – мать-одиночка с тремя приемными сыновьями. Воспитывать их было большой привилегией в моей жизни. Когда вы усыновляете, понимаете, что любой ребенок может быть вашим ребенком, любой человек может быть вашим родственником. После этого вы больше никогда не увидите мир таким, как раньше. Я связана со всеми на этой планете. И это само по себе чудо".

Известно, что сейчас 24-летний Роан профессионально занимается актерским мастерством, а также увлекается изготовлением фигурок из стекла. 19-летний Лейрд в мае 2024-го выпустился из средней школы (чем планирует заниматься дальше – неизвестно), а 18-летний Квинн учится в школе.

5. Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс (усыновили двоих детей)

После борьбы с выкидышами и безуспешных ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) австралийская киноактриса Деборра-Ли Фернесс и ее избранник австралийский актер Хью Джекман решили стать родителями двух приемных детей – сына Оскара (в 2000-м) и дочери Авы (в 2002-м). В 2011 году звездный папа сказал The Herold Sun: "Я не считаю их усыновленными. Они – наши дети. Мы чувствуем, что произошло так, как должно было быть. Очевидно, что биологически нам не суждено иметь детей... Мы с Деб верим в то, что это можно назвать судьбой".

В 2020 году Деборра в эксклюзивном интервью для People поделилась, что они с Джекманом делают все, чтобы их дети знали о своем культурном происхождении. "Например, моя дочь имеет мексиканское происхождение, поэтому мы были в Мексике. Меня очень интересует эпигенетика (наука, изучающая наследственные изменения в фенотипе или экспрессии генов. – Ред.). Это особенно актуально, когда у вас есть усыновленные дети" – сказала она.

Сейчас Аве 18, и она – профессиональная танцовщица. Ее старший брат, 24-летний Оскар, получил высшее образование в области кино, увлекается созданием роликов с эффектом stop motion и уже размышляет о том, чтобы пойти по стопам своего знаменитого отца.

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