Как близнецы. Николь Кидман и ее 15-летняя дочь поразили невероятной похожестью на Недели моды в Париже

57-летнюю американскую актрису Николь Кидман заметили вместе с дочерью Сандей Роуз. Звезду и дочь назвали близнецами во время их появления на показе Balenciaga Haute Couture в рамках Недели моды в Париже.

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Дуэт был одет в потрясающие черные платья. Об этом сообщает Daily Mail.

Николь нарядила длинное платье в пол, соединив его с парой черных высоких каблуков и прямоугольными очками Balenciaga. Обладательница "Оскара" посылала поцелуи толпе поклонников на улице, в то время как 15-летняя Сандей Роуз вела себя довольно сдержанно.

Подросток, старшая дочь Кидман от мужа Кита Урбана, надела черное бархатное мини-платье с длинными рукавами и акцентными плечами. Свой образ она дополнила непрозрачными колготками, черными туфлями-лодочками и роскошной кожаной сумкой-клатчем. Как и ее мама, Сандей Роуз также пряталась за парой темных очков.

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