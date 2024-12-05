Племянницы принцессы Дианы повторили ее легендарный образ с 'платьем мести'. Фото

Племянницы принцесса Диана, леди Амелия Спенсер и леди Элиза Спенсер появились на церемонии награждения British Fashion Awards 2024 в платьях, максимально похожих на то самое "платье мести", которое Леди Ди одевала после того, как узнала об измене мужа Чарльза III. Сестры выбрали черные платья-футляры с открытыми плечами, но с разными вырезами и аксессуарами.

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Близнецы, дочери младшего брата Дианы Чарльза Спенсера, хоть и повторили печально известное "платье мести", но их образы имели важное отличие – длину. Принцесса Диана для своего наряда нарушила протокол и выбрала платье выше колен в то время, когда сестры решили отдать предпочтение вечернему стилю – до пола. OBOZ.UA подробнее расскажет об их образах и чем особенно "платье мести" Леди Ди.

British Fashion Awards 2024 состоялся в Королевском Альберт-холле в Лондоне. Платье Амелии Спенсер имело V-образный вырез и рукава с открытыми плечами. Она дополнила свой образ блестящим бриллиантовым колье, браслетом, кольцами и серьгами-каплями с драгоценными камнями – полный комплект аксессуаров.

В то же время Элиза Спенсер надела очень похожее черное платье, но с другим, более прямым, вырезом декольте и широкими спущенными лямками. Она, как и сестра-близняшка, решила использовать полный комплект украшений с бриллиантами. Обе девушки собрали свои белые волосы в пучок на затылке, чтобы подчеркнуть красоту плеч и шеи.

В чем особенность "платья мести" принцессы Дианы

29 июня 1994 года на телеканале ITV показали документальный фильм "Чарльз: замкнутый человек, публичная роль". Тогда будущий король впервые признался, что изменял своей жене принцессе Диане. Леди Ди в ответ подготовила реакцию для прессы и, приняв приглашение на благотворительный ужин, организованный журналом Vanity Fair в лондонской галерее Серпентайн, появилась на публике в наряде с обнаженными плечами, глубоким декольте и длиной выше колен.

Принцесса покупала этот наряд еще в 1991 году для "особого случая". Тогда она просила портниху сшить что-то очень особенное для нее и обязательно черного цвета. Так, "платье мести" пролежало три года в гардеробе Леди Ди неприкосновенным.

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