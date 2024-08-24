Никогда не был влюблен: визажист звезд Егор Андрюшин рассказал, какого партнера для жизни ищет и что готов для него делать

25-летний визажист Егор Андрюшин, красивший топовых звезд украинской сцены, в новом интервью признался, что никогда не был влюблен. Более того, как бы он ни хотел встретить партнера для жизни, юноша уже отчаялся, что когда-то познает любовь.

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Такое смелое заявление вызвало возмущение у украинского ведущего Алексея Суханова, пригласившего звездного визажиста на разговор. В конце концов, Егор Андрюшин признался, что просто еще не встретил человека, которого представляет своей второй половинкой.

"Любви у меня не было, я не могу сказать, что был в кого-то влюблен. Я уже отчаялся, что встречу любовь", – признался украинец.

Алексей Суханов, удивленный пессимизмом гостя, пристыдил его за такие мысли и напомнил, что каждый достоин встретить свою вторую половинку и раствориться в чувствах к ней.

Егор Андрюшин прислушался к более опытному собеседнику и открылся ему. Как рассказал визажист, он хочет встретить личность, которая была бы ему прежде всего другом.

"Мне хочется отдавать, мне хочется давать эмоции, дарить подарки, возить человека на пляж, в кинотеатр. То есть какие-то такие вещи, возможно, банальные, но в этом есть какая-то душа и вот эта искренность, единство друг с другом", – поразмыслил блогер.

Людей, с которыми ему хотелось бы построить отношения, визажист еще не встречал, но определенные требования к будущему партнеру он уже имеет. В основном они касаются черт характера, а не внешности.

"Очень мало мне попадается на пути "белых" людей, светлых, открытых, искренних, с которыми ты общаешься и видишь в глазах вот эту легкость, возможно, невинность. Сейчас этого очень сильно не хватает. Простота в общении, но сложность в мыслях и в характере. То есть, с простыми людьми не интересно. Я не могу представить рядом с собой неряшливого человека, потому что я эстет, творец, художник, визажист. Конечно, я люблю очень сильно глазами", – подытожил Егор Андрюшин.

Напомним, среди его клиенток уже была 70-летняя легенда украинской сцены Алла Кудлай, поразившая поклонников новым имиджем с синим париком.

Также визажист колдовал над образом Ирины Билык, создал гламурный мейк-ап для Владимира Дантеса, поразил навыками, крася участницу "МастерШеф-11" Дашу Евтух, и превратил дочь Оли Поляковой в роскошную блондинку.

Это лишь некоторые клиенты Егора Андрюшина. Он имел дело с очень привередливыми знаменитостями. О самой придирчивой из них – читайте по ссылке.

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