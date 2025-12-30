Невестка Виктории Бекхэм сильно похудела после семейной ссоры и смутила фанатов. Фото тогда и сейчас

Жена старшего сына супругов Дэвида и Виктории Бекхэмов – Никола Пельц Бекхэм – разительно похудела на фоне семейного конфликта, который длится уже несколько лет. Она появилась на новых зимних фото с заметно изменившейся внешностью.

В Instagram Никола опубликовала серию фотографий, сделанных во время празднования Рождества вместе с семьей. На фото она позирует рядом с Бруклином и своими родителями возле украшенной елки.

В подписи к сообщению 30-летняя Никола написала: "Желаем всем веселого Рождества и счастливого Нового года, полных любви, мира и счастья".

В комментариях под публикацией немало подписчиков выразили беспокойство из-за заметной худобы Николы. Некоторые пользователи писали, что она выглядит истощенной, другие предполагали, что резкое изменение внешности может быть связано со стрессом на фоне семейного напряжения. В то же время часть аудитории призвала не делать преждевременных выводов и не давить на актрису публичными оценками.

Сама Никола Пельц не комментировала изменений во внешности и не объясняла причин похудения.

В то же время пользователи обратили внимание не только на ее внешность, но и на символичность этого поста – ведь празднование состоялось без семьи Бекхэмов, но с родителями Николы на фоне длительного конфликта между супругами. Поэтому некоторые подписчики открыто критиковали пару за отчуждение от семьи, подчеркивая, что семейные связи не стоит разрывать даже в сложные периоды.

Бруклин пока не настроен на примирение. Он сосредоточен на собственной жизни с Николой и стремится избегать любых конфликтов. В частности, пара публично не обсуждает ситуацию и предпочитает спокойный семейный круг.

Ранее OBOZ.UA писал, что старший сын Бекхэмов сменил имидж после ссоры с отцом и стал его "копией". Светло-коричневая борода и стильная прическа создали эффект "молодого Дэвида" на гольф-поле.

