"Не описывала собственный поступок": Ольга Мартыновская объяснила свои скандальные слова о котах и призналась, что считает "самой большой ошибкой"

Звезда проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская выступила с заявлением по поводу скандального интервью Маше Ефросининой, после которого ее обвинили в жестоком обращении с животными. По словам ресторатора, история о том, как она "бросала кошек через крыши", не взята из реальной жизни, а просто была неудачной попыткой объяснить, почему ее в детстве называли хулиганкой.

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Шеф-повар подчеркнула: сожалеет, что во время записи разговора не смогла подобрать правильные слова, чем сформировала у общества неправильное мнение о себе. Скандальные слова Мартыновская объяснила на личной странице в Instagram.

"Я не описывала собственное поведение по отношению к животным. А очень неудачно пыталась объяснить, почему в детстве меня воспринимали как хулиганку, и смешала собственные воспоминания с глупыми детскими представлениями о том, как выглядит "сорвиголова". В итоге это прозвучало как моя личная история. И ответственность за это полностью на мне", – написала знаменитость.

Своей "самой большой ошибкой" в резонансной ситуации Ольга Мартыновская считает то, что вовремя не поняла, как ее способ подачи информации повлияет на восприятие аудиторией.

"Несмотря на то, что я говорила не о собственном детском поступке, я не осознала, как это будет звучать из уст уже взрослого и публичного человека. Я не осознала, что моя интонация, мои формулировки и сама подача могут создать впечатление, будто жестокость по отношению к животным – это что-то, о чем можно вспоминать легко, без должной оценки, и унормировать подобное. И именно это я считаю своей самой большой ошибкой. Я понимаю, почему многие люди были возмущены. И сегодня, пересматривая тот фрагмент, я сама вижу то, чего не увидела в момент разговора", – сказала ресторатор.

Как подчеркнула звезда "МастерШеф", она ни в коем случае не поддерживает жестокое обращение с животными. Ресторатор не просит аудиторию "забыть" скандальную историю, а просто хочет, чтобы люди поняли: то, что она пыталась рассказать, и то, что прозвучало – "это две разные вещи".

Подробности скандала

Ольга Мартыновская нарвалась на резкую критику украинцев из-за рассказа о своем детстве, во время которого со смехом заявила: "Я висела на заборах или на деревьях головой вниз. Бросала кошек через крышу и бежала их ловить, и привязывала петарды к хвостам. Была хулиганкой". Этот фрагмент из интервью шеф-повара мгновенно "разлетелся" по просторам соцсетей, а пользователей искренне возмущало, что она говорит об издевательствах над животными как о веселой истории.

Из-за этого интервью в скандал вляпалась и Маша Ефросинина. Дело в том, что, слушая историю Мартыновской об издевательствах над котами, ведущая смеялась и даже не пыталась осудить такую деятельность.

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