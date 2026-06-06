'До конца не понимал масштабов': новый 'холостяк' Кравцов впервые прокомментировал скандал из-за игры в московском клубе и объяснил, как оказался в РФ

Баскетболист и главный герой реалити-шоу "Холостяк 15" Вячеслав Кравцов впервые отреагировал на громкий скандал, что разгорелся вокруг него из-за подписания контракта с московским клубом ЦСКА в 2015 году. Как отметил спортсмен, на его решение выступать за россиян повлияли непростые отношения с тогдашней девушкой, но сейчас он считает этот поступок абсолютной ошибкой.

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Кравцов подчеркнул, что никогда не был адептом позиции "какая разница", но в свое время не понимал масштабов враждебного настроя России против нашей страны. Соответствующее заявление баскетболист сделал в коротком блиц-интервью на Instagram-странице "Холостяка".

По словам Вячеслава Кравцова, когда он играл за донецкий клуб, познакомился с девушкой из группы поддержки. Они начали строить романтические отношения, жили вместе и даже вдвоем переехали в США, где спортсмен выступал за NBA. Однако, как вспомнил баскетболист, их отношения были далеко не идеальными, поэтому после одной из ссор его тогдашняя избранница переехала в Москву.

"Когда мой сезон в NBA закончился, агент искал мне предложения. Какие-то клубы мне предлагали, каким-то он писал. И вот в одном из клубов был мой знакомый тренер. Он возглавлял команду ЦСКА. Я сначала подумал: "Нет, точно не Москва, точно не ЦСКА. Это невозможно". Но, когда мы начали снова пытаться вернуть отношения с этой девушкой, мне пришла сумасшедшая идея поехать туда за ней. Когда я согласился на этот контракт, до конца не понимал масштабов всего происходящего. А конкретно того, что Россия напала на Украину", – рассказал спортсмен.

Как вспомнил Вячеслав Кравцов, он находился в стране-агрессоре в течение 2,5 месяцев и этого времени было достаточно, чтобы понять реальную политическую ситуацию. В конце концов баскетболист отказался от контракта.

"Была ли это ошибка с моей стороны? Да. Моя ли позиция, "какая разница"? Точно нет. Во-первых, я уже 18 лет защищал сборную Украины, был капитаном 10 лет. Я с родителями и друзьями пришел на украинский язык, даже несмотря на то, что мы все из Одессы. И с дочкой с самого рождения тоже общаюсь на украинском", – подчеркнул новый "холостяк".

Прокомментировал Кравцов и свое возмутительное заявление о "спорте вне политики". После подписания контракта с ЦСКА у баскетболиста спросили об этической стороне трансфера, в ответ на что услышали от него: "Это решение баскетбольное. В политику я стараюсь не погружаться". По словам главного героя "Холостяка 15", российские медиа просто вырезали его слова из контекста.

"Что тут комментировать? Вы когда-нибудь открывали российские медиа? Они пишут, как хотят. Очень-очень вырезано из контекста интервью", – сказал спортсмен.

Реакция украинцев на скандальное прошлое баскетболиста в РФ

24 апреля телеканал СТБ объявил, что в 15-м сезоне шоу "Холостяк" девушки будут бороться за сердце Вячеслава Кравцова. За считанные часы спортсмен оказался в эпицентре скандала, ведь в сети вспомнили, что он играл за московский ЦСК, игнорируя войну в Украине.

В сентябре 2015-го Кравцов подписал контракт с российским клубом, который был рассчитан до конца декабря того же года, но мог быть расторгнут по истечении каждого месяца. Что интересно, тогда тренерский штаб не исключал возможности того, что украинцу предложат остаться в команде до завершения сезона, а в социальных сетях ЦСКА рассыпались ему в комплиментах. И все же, после 9 сыгранных матчей стороны не продлили соглашение.

Украинцев сильно возмутило, что СТБ сделали "примером для подражания" человека, который зарабатывал кровавые рубли, несмотря на начало Россией войны на Донбассе и аннексии Крыма в 2014-м. В сети даже призвали сменить главного героя реалити.

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