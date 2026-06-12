'Бросала кошек с крыши и привязывала петарды к хвостам'. Ефросинина и Мартыновская вляпались в скандал и попытались 'отмыться'

Звезда проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская и Маша Ефросинина оказались в эпицентре громкого скандала из-за нового интервью, которое вышло на YouTube-канале ведущей. Ресторатор навлекла на себя шквал критики со стороны украинцев, ведь с улыбкой вспоминала историю из детства, когда "бросала кошек через крышу", а вот журналистка разозлила сограждан реакцией на этот рассказ – она искренне смеялась.

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Юзеров не на шутку возмутило то, что медийные люди в позитивном контексте обсуждают жестокое обращение с животными, вместо того, чтобы осуждать такое поведение. После волны хейта скандальный фрагмент был вырезан из интервью, однако пользователи платформы Threads успели его зафиксировать.

"Я висела на заборах или на деревьях вниз головой. Бросала кошек через крышу и бежала их ловить, и привязывала петарды к хвостам. Была хулиганом", – рассказала о своем детстве шеф-повар, чем рассмешила ведущую.

Однако у пользователей сети история Ольги Мартыновской отнюдь не вызвала положительных эмоций. Наоборот, юзеры подчеркнули, что таким образом знаменитости сильно опозорились и разрушили свою репутацию. Более того, некоторые даже призвали телеканал СТБ, где выходит проект "МастерШеф", пересмотреть свое дальнейшее сотрудничество с ресторатором.

"Я бросала кошек через крышу, петарды привязывала к хвостам". Это жестокое обращение со стороны медийных людей. Ольга Мартыновская рассказывает, а Маша Ефросинина смеется. Всем весело, и это показывают широкой публике. СТБ, будет ли у вас реакция? Будете ли вы и дальше с такими сотрудничать?".

"Два публичных взрослых человека, которые считают, что насилие над животными — это смешно. Дно пробито. Нет слов, чтобы корректно выразить мнение по поводу этой ситуации. Интересно, какие будут оправдания".

"Так вляпаться – это еще надо уметь, я просто в шоке. Котики – это святое, даже подобная "гипербола" – ужасный кринж, злой кошачий экспресс мчится на полной скорости".

"Привязывать петарды к хвостам кошкам, бросать кошек через крышу и смеяться над этим на всю страну. Я не знаю, что шокирует больше: сам рассказ или то, что в студии это вызвало смех. Неужели взрослый человек Ольга Мартыновская не понимает, что рассказывает не о забавных детских шалостях, а об издевательствах над животными? Неужели интервьюер Маша Ефросинина не понимает, что смеяться здесь не над чем? Общество годами пытается объяснить, что животные чувствуют боль, страх и страдания. Нет, это не смешно".

Реакция ведущей и шеф-повара

Первыми на громкий скандал отреагировали в команде Маши Ефросининой. В описании к интервью появился комментарий, в котором указано, что ни ведущая, ни ресторатор не поддерживают жестокое обращение с животными, а возмутительная история якобы была обычным преувеличением.

"Мы осознаем, что одна из фраз, что прозвучала в этом интервью, вызвала негативную реакцию. Ни Маша, ни Оля не поддерживают жестокое обращение с животными и любые действия, которые могут причинить им боль или страдания. Фраза, которую вы слышали в первоначальной версии интервью, была неудачной гиперболой со стороны гостьи, а не реальной историей из ее детства. Она была использована для эмоционального усиления мысли и не имела целью одобрение или нормализацию насилия в отношении животных. Приносим извинения всем, кого это могло обидеть или огорчить", – говорится в комментарии.

Кстати, что интересно, сразу после возникновения скандала под видео написали другое объяснение. На скриншоте, который распространила одна из пользовательниц Threads, видно, что в первоначальном комментарии не было упоминания о том, что этот случай "не является реальной историей из детства" Мартыновской. Но все же ни одна из этих попыток "отбелить" репутацию звезд не удовлетворила общество.

Позже на связь вышла сама Ольга Мартыновская. В своих Instagrm-stories она опубликовала видео, в котором извинилась перед всеми людьми, чьи чувства задели ее истории из детства.

"Друзья, хочу искренне извиниться перед вами за те неприятные ощущения, которые вам пришлось пережить во время просмотра моего интервью Маше, а именно фрагмента о моем озорном детстве. Хочу извиниться за гиперболизацию этой истории. Не хотела задеть ваши чувства. Не пропагандирую и не поддерживаю издевательства над животными. К ним должна быть только любовь и защита", – сказала ресторатор.

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