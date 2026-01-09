Не был таким стройным со старшей школы: 55-летняя звезда 'Спасти рядового Райана' похудела на 15 кг для новой роли и раскрыла секрет идеального тела

Голливудский актер, звезда "Спасти рядового Райана", Мэтт Дэймон кардинально изменил физическую форму ради новой масштабной роли. Ради экранизации древнегреческого эпоса Гомера "Одиссея" 55-летний актер похудел примерно на 15 килограммов и, по собственному признанию, достиг самого низкого веса со времен старшей школы.

Видео дня

О своей трансформации Дэймон рассказал в подкасте Jason & Travis Kelce "New Heights", где объяснил, что режиссер Кристофер Нолан поставил четкое требование к внешнему виду главного героя. По словам актера, Нолан хотел видеть Одиссея "стройным, но сильным", без чрезмерной мышечной массы.

Во время съемок фильма вес Дэймона составлял около 76 кг, тогда как в обычной жизни он весит от 84 до 91 кг.

"Я не был таким худым со времен средней школы. Поэтому пришлось много тренироваться и придерживаться очень строгой диеты", – признался актер.

Для подготовки к роли лауреат "Оскара" работал с персональным тренером и придерживался строгой диеты. Одним из ключевых решений стал полный отказ от глютена, который он согласовал с врачом. Деймон отметил, что сочетание интенсивных тренировок и жестких ограничений в питании стало основой его физической формы для фильма.

Актер сравнил процесс подготовки к роли с тренировочным сезоном профессиональных спортсменов. По его словам, физические нагрузки стали частью ежедневной рутины и работы: день строился вокруг тренировок, режима питания и восстановления.

Деймон также признался, что до сих пор не вернулся к продуктам с глютеном. По его словам, он даже нашел безглютеновое пиво и не испытывает потребности возвращаться к старым пищевым привычкам.

Что известно о фильме "Одиссея"

В прошлом месяце студия Universal Pictures представила тизер-трейлер фильма "Одиссея", который описывают как "мифический эпический боевик", снятый в разных уголках мира. В трейлере показаны ключевые моменты жизни Одиссея после Троянской войны, включая легендарного Троянского коня и многолетнее путешествие героя домой.

Кроме Мэтта Дэймона, в фильме снялись известные голливудские звезды:

Том Холланд,

Энн Хэтэуэй,

Зендая,

Роберт Паттинсон,

Лупита Нионго,

Шарлиз Терон.

Кристофер Нолан ранее отмечал, что стремился создать экранизацию мифа с максимальной достоверностью и масштабом, которых, по его мнению, не хватало предыдущим киноверсиям. По словам режиссера, съемочный процесс длился 91 день, а значительная часть сцен была снята в открытом океане. Всего команда отсняла более двух миллионов футов (610 тысяч метров) пленки.

Премьера фильма "Одиссея" запланирована на 17 июля 2026 года. Лента станет одним из самых ожидаемых кинорелизов года и очередной масштабной работой Кристофера Нолана после "Оппенгеймера".

Ранее OBOZ.UA писал, что невестка Виктории Бекхэм сильно похудела после семейной ссоры и смутила фанатов. Она появилась на новых зимних фото с заметно изменившейся внешностью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!