Вышел зрелищный трейлер 'Одиссеи' Нолана: снимали в разных уголках мира. Видео

Следующий проект Кристофера Нолана, экранизация эпической древнегреческой поэмы "Одиссея" наконец получил свой первый трейлер. И ролик уже доступен в украинском дубляже.

Видео дня

Фильм выйдет в мировой прокат следующим летом. Премьера в Украине назначена на 16 июля 2026 года. Что на день раньше мировой премьеры.

В трейлере зрителям показали основных персонажей ленты. Древнегреческого героя, царя Итаки и героя Троянской войны Одиссея играет Мэтт Деймон. По сюжету поэта Гомера, после победы он отправляется домой, однако проклятие бога Посейдона превращает этот путь в 10 лет скитаний.

В ролике также можно увидеть сына Одиссея Телемаха – эта роль досталась Тому Холланду. И верную жену главного героя Пенелопу – Энн Хэтэуэй. Также в трейлере присутствуют фрагменты противостояния команды корабля Одиссея сиренам, которые своим пением заманивали моряков на скалы, и их битвы с циклопом Полифемом.

За кадром на этот раз остались Зендея, которая играет богиню Афину, Шарлиз Терон, которой досталась роль колдуньи Цирцеи, на острове которой Одиссей провел целый год, Роберт Паттинсон (Антиной), Джон Бернтал (Менелай), Джон Легуизамо (Эвмей), Миа Гот (Меланто), а также Люпита Нионго, Эллиот Пейдж, Химеш Патель и другие актеры, чьи роли пока не разглашаются.

Сцены для "Одиссеи" Нолана снимали по всему миру с использованием новых пленочных камер IMAX. Так что эпическая приключенческая лента будет полностью адаптирована именно под просмотр в соответствующих кинозалах, включая спецэффекты и звук. По предварительным данным, бюджет ленты составляет 250 миллионов долларов. За производство отвечает студия Universal Pictures.

