'Болезненная тема'. Возлюбленный Наталки Денисенко, который имеет право выезжать за границу, впервые рассказал о врожденной болезни

Бойфренд актрисы Наталки Денисенко Юрий Савранский впервые публично рассказал о причине своего увольнения от военной службы и праве на выезд за границу. Он заявил, что еще во время учебы в военном институте в Киеве прошел медицинскую комиссию, которая выявила у него врожденную болезнь, из-за чего его отчислили со службы по состоянию здоровья.

Журналистка ТСН задала вопрос об этом Наталье Денисенко, в частности поинтересовавшись, почему ее возлюбленный имеет официальное право выезжать за границу. В ответ актриса заявила, что такие детали должен объяснять сам Юрий Савранский, ведь речь идет о его личной истории и медицинских обстоятельствах.

Сам мужчина объяснил, что в свое время поступил в военное учебное заведение в Киеве и планировал продолжить военную карьеру. Однако перед распределением в часть его отчислили после прохождения медицинской комиссии.

"На медкомиссии у меня нашли врожденную болезнь", – отметил он, но не раскрыл конкретное заболевание.

По словам Савранского, решение стало для него неожиданным и болезненным, поскольку он имел другие жизненные планы и сознательно выбирал военное образование. Он отметил, что поступал в институт не из соображений престижа, а "по зову души", и проходил обучение еще до событий 2014 года.

"Я поступал в военный институт в Киеве по стопам своего брата. И перед распределением в части меня уволили со службы по состоянию здоровья. Это для меня была неожиданная новость, потому что у меня были определенные планы, было очень сложно туда поступить, был небольшой государственный заказ именно на эту специальность", – поделился Савранский.

В частности, по его словам, во время полномасштабной войны он неоднократно выезжал из страны, чтобы вывезти тогдашнюю семью, и все эти поездки были краткосрочными и легальными. Также он подчеркнул, что всегда возвращался в Украину.

В свою очередь Наталья Денисенко назвала эту историю "очень болезненной" для своего бойфренда и подчеркнула, что не хочет раскрывать деталей вместо него. Она отметила, что все выезды пары были законными, а также подчеркнула, что эта тема вызвала реакцию в сети из-за распространенных случаев коррупции в вопросах выезда мужчин за границу.

"Это очень болезненная история Юры. Я думаю, о таком лично он должен сам рассказывать. Но это было еще задолго до 2014 года, – сказала Денисенко. – Все законно, нам нечего скрывать".

