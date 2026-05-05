Бойфренд Наталки Денисенко выехал из Украины на популярный курорт и рассекретил, как он пересек границу

Модель и предприниматель Юрий Савранский отправился на испанский остров Тенерифе вместе со своей любимой женщиной, актрисой Натальей Денисенко, чтобы отпраздновать 37-й день рождения. Манекенщик не избежал возможности поделится кадрами из отпуска, поэтому, соответственно, получил немало вопросов о том, как уехал из Украины во время войны. Он не стал замалчивать эту тему и прямо заявил – пересек границу абсолютно законным путем.

По словам Савранского, еще до начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины он был освобожден от военной службы. Об этом манекенщик сообщил в своих Instagram-stories.

"Ожидаемо много вопросов относительно моего выезда. Этот выезд, как и все мои прошлые выезды во время полномасштабного вторжения, абсолютно законны! Я освобожден от военной службы по определенным основаниям еще задолго до 2022 года!" – подчеркнул бойфренд актрисы.

Немало вопросов о выезде Савранского за границу получила и Наталка Денисенко под постом с отдыха. Отвечая на один из комментариев, звезда подчеркнула, что ее возлюбленный отправился в Испанию не на "льготных", а вполне законных условиях.

Не оставила без внимания актриса и нарекания в том, что кадры с популярных курортов можно было бы оставить в личном архиве, а не хвастаться ими в сети. Денисенко коротко отметила, что в нашем мире должно быть "больше счастья и любви".

Ранее в интервью OBOZ.UA Юрий Савранский поделился деталями совместного с Денисенко ювелирного бизнеса, объяснил, почему считает главным секретом отношений искренность и внимание к мелочам, а также ответил на вопрос, который сегодня волнует многих: планирует ли пара свадьбу.

