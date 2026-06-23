Наталка Денисенко с бойфрендом во второй раз за полтора месяца выехала в отпуск за границу: где они отдыхают на этот раз

Украинская актриса Наталка Денисенко вместе со своим любимым мужчиной, манекенщиком Юрием Савранским, во второй раз за несколько месяцев отправилась на отдых за границу. Пара решила провести летний отпуск в турецком городе Сиде.

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Об этом стало известно из личной страницы знаменитости в Instagram, где она опубликовала серию фотографий, сделанных на живописном пляже. Стоит отметить, что в прошлый раз Денисенко и Савранский наслаждались отдыхом вдвоем, а теперь взяли с собой сына актрисы от Андрея Фединчика – Андрея.

Артистка позировала перед камерой в светлом купальнике, "изюминкой" которого служили мерцающие элементы. На некоторых кадрах звезда наслаждалась морскими волнами, а на других нежно обнимала бойфренда или играла с сыном.

Напомним, что в начале мая Наталка Денисенко и Юрий Савранский отправились на испанский остров Тенерифе, чтобы отпраздновать 37-й день рождения манекенщика. Пара не удержалась от того, чтобы поделиться фотографиями с отдыха, чем вызвала немало вопросов о том, как предприниматель покинул территорию Украины во время войны. Савранский не умалчивал эту тему и сразу ответил: у него были на это законные основания.

"Как и ожидалось, много вопросов по поводу моего выезда. Этот выезд, как и все мои предыдущие выезды во время полномасштабного вторжения, абсолютно законны! Я освобожден от военной службы по определенным основаниям еще задолго до 2022 года!" – подчеркнул манекенщик.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что 59-летняя Ольга Сумская продемонстрировала фигуру в купальнике и показала, чем заменила песчаные пляжи.

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