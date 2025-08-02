Наталье Могилевской – 50: как выглядит певица после фантастического похудения и какие важные изменения произошли в ее личной жизни

Сегодня, 2 августа, народная артистка Украины Наталья Могилевская празднует свой 50-й день рождения. За годы своей творческой карьеры исполнительница стала настоящей иконой отечественного шоу-бизнеса и не прекращает радовать поклонников новыми музыкальными работами, однако в последнее время оказывалась в центре внимания не только благодаря своему творчеству. Она поражает фанатов невероятной фигурой, ведь смогла похудеть на 15 килограммов, а что самое важное – построила крепкую семью.

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Однако, тогда как успехами в похудении знаменитость делится довольно активно, об отношениях раскрывает далеко не все детали. OBOZ.UA расскажет, какие важные изменения произошли в жизни певицы.

Наталья Могилевская начала марафон похудения еще летом 2024 года. Сначала исполнительница практиковала голодание и принимала травы, а со временем решила изменить рацион и перейти на натуральные соки. Кроме того, артистка начала значительно больше заниматься спортом, чтобы сжигать калории.

В конце концов ей удалось достичь желаемого результата. В декабре прошлого года Наталья Могилевская заявила, что сбросила 15 килограммов. Звезда имеет прекрасную форму, поэтому даже вышла на сцену во время одного из своих концертов в обтягивающем платье, в котором зажигала на шоу "Танцы со звездами" в 2017-м.

Удалось Наталье Могилевской найти и свою настоящую любовь. Долгое время артистка не углублялась в детали своего романа, однако постепенно все же раскрывала интересные детали. Известно, что возлюбленный звезды, которого зовут Валентин, родом из Киева. Много лет он прожил в США, однако когда началась большая война, вернулся на Родину и попал в одну волонтерскую команду с певицей. Наталья Могилевская признавалась, что Валентин значительно старше ее, однако это отнюдь не мешает паре чувствовать себя комфортно друг с другом.

О другом важном событии в жизни знаменитость сообщила в 2024 году. Во время "Новогоднего квартала 95" Могилевская официально заявила, что воспитывает с любимым двух приемных дочерей – Мишель и Соню. Тогда она говорила, что не хочет показывать лица девочек, чтобы не привлекать к ним лишнего внимания.

"Я могу только сказать, что дети были очень травмированы. Старшая девочка несколько раз спасала жизнь младшей, им нужно было время адаптироваться, почувствовать себя в безопасности", – рассказывала артистка.

Со временем кадры с Мишель и Софией начали появляться в соцсетях звезды все чаще. Она делится счастливыми моментами, которые проводит с дочками, а также показывает, какими подарками их радует. Кстати, когда Могилевская снимала видео во время празднования 5-летия Софии, засветила лицо избранника.

Имели возможность увидеть Валентина фанаты исполнительницы и в прошлом году, когда она праздновала 49-й день рождения. Тогда блогер Наталья Городова обнародовала несколько видео с праздничной вечеринки, на которые попало лицо возлюбленного звезды.

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