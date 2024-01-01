'Называла ее мамой': Могилевская показала первое фото с приемными дочерьми

Украинская певица Наталья Могилевская в новогоднюю ночь подтвердила слухи, что стала мамой. Как выяснилось, артистка с недавних пор воспитывает двух приёмных дочерей, которым два и десять лет.

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Первая фотография с ними появилась в Instagram вокалистки, однако она не спешит раскрывать лица детей. Ранее в сети распространилось фото, где маленькая девочка гуляла со знаменитостью за руку и, как рассказал блогер Gopatsa, называла Наталью Могилевскую мамой.

"Я лично видел ее несколько раз с ребенком в одном из магазинов на Оскороках. Мне даже удалось снять видео. А недавно я услышал, что малышка зовет ее мамой", – рассказал тогда автор видео.

Во время "Новогоднего квартала 95" ведущий Евгений Кошевой рассказал залу, что два года держит в секрете пополнение в семье Натальи Могилевской. По его словам, вокалистка отважилась на этот шаг во время полномасштабного вторжения России.

"Две девочки: два года и 10. Дети были очень сильно травмированы. Например, моя старшая дочь несколько раз спасала жизнь младшей. Им нужно было время, чтобы почувствовать себя в безопасности, адаптироваться к столичной жизни", – поделилась звезда.

Артистка также объяснила, что не будет показывать лица своих дочерей как можно дольше. Сейчас никто в школе, где учится старшая девочка, не подозревает, кто ее мама.

На странице Наталья Могилевская добавила, что усыновление сделало ее счастливой. Иметь детей – самая большая мечта жизни исполнительницы.

"Хочу поблагодарить всех моих друзей, коллег и известных людей, кто знал мою тайну, но держал ее в секрете длительное время. Хочу поблагодарить всех своих зрителей за поддержку и защиту моей личной жизни. Такой трогательной реакции я не ожидала. Даже не знаю как вас благодарить. Вы меня очень растрогали", – написала Народная артистка Украины.

Она пожелала всем оставшимся без опеки украинским детям найти свою семью.

Ранее OBOZ.UA писал, что жена известного украинского ведущего Тимура Мирошниченко, блогер и адвокат Инна Мирошниченко подала документы на усыновление второго ребенка. В конце июля 2023 года, звездные супруги официально стали многодетными родителями, когда забрали из детдома двухлетнего мальчика по имени Марсель.

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