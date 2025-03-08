Наталья Могилевская после похудения одела платье, в котором зажигала на сцене 'Танцев со звездами' 8 лет назад

Украинская певица Наталья Могилевская, которая похудела на 15 килограммов, показала свою подтянутую фигуру. 49-летняя артистка примерила короткое обжатое платье, в котором принимала участие в телевизионном проекте "Танцы со звездами" еще в 2017 году.

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Соответствующее видео исполнительница разместила на своей странице в Instagram. Звезда призналась: была невероятно рада, что смогла одеться в аутфит, который долгое время просто лежал в шкафу.

"Счастлива, что снова смогла одеть платье, которое одевала на "Танцах со звездами". Поздравляйте – минус 15 кг!" – написала под публикацией артистка.

Похоже, что в стильном образе Наталья Могилевская появилась на одном из концертов. На обнародованной записи можно увидеть, как сначала знаменитость находится в гримерке и рассматривает себя в зеркале, а затем вместе с командой идет по коридору, который, вероятно, ведет к сцене.

Подтянутая форма певицы вызвала настоящий восторг у ее поклонников, поэтому они засыпали артистку комплиментами в комментариях:

"Красивая украинская женщина".

"Идеальная красотка. Шикарный результат, гордимся".

"Наталья, красивое платье, мне нравится. Хорошо, что снова одела. Вы самая красивая".

Напомним, что свой марафон по похудению Наталья Могилевская начала летом 2024 года. Сначала артистка практиковала голодание и принимала травы, а вскоре несколько изменила рацион питания и перешла на натуральные соки. Достичь желаемого результата, а именно сбросить 15 кг, звезде удалось в конце прошлого года.

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