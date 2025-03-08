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Наталья Могилевская после похудения одела платье, в котором зажигала на сцене "Танцев со звездами" 8 лет назад

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
1,5 т.
Наталья Могилевская после похудения одела платье, в котором зажигала на сцене 'Танцев со звездами' 8 лет назад

Украинская певица Наталья Могилевская, которая похудела на 15 килограммов, показала свою подтянутую фигуру. 49-летняя артистка примерила короткое обжатое платье, в котором принимала участие в телевизионном проекте "Танцы со звездами" еще в 2017 году.

Видео дня

Соответствующее видео исполнительница разместила на своей странице в Instagram. Звезда призналась: была невероятно рада, что смогла одеться в аутфит, который долгое время просто лежал в шкафу.

"Счастлива, что снова смогла одеть платье, которое одевала на "Танцах со звездами". Поздравляйте – минус 15 кг!" – написала под публикацией артистка.

Наталья Могилевская после похудения одела платье, в котором зажигала на сцене "Танцев со звездами" 8 лет назад

Похоже, что в стильном образе Наталья Могилевская появилась на одном из концертов. На обнародованной записи можно увидеть, как сначала знаменитость находится в гримерке и рассматривает себя в зеркале, а затем вместе с командой идет по коридору, который, вероятно, ведет к сцене.

Video Preview

Подтянутая форма певицы вызвала настоящий восторг у ее поклонников, поэтому они засыпали артистку комплиментами в комментариях:

"Красивая украинская женщина".

"Идеальная красотка. Шикарный результат, гордимся".

"Наталья, красивое платье, мне нравится. Хорошо, что снова одела. Вы самая красивая".

Наталья Могилевская после похудения одела платье, в котором зажигала на сцене "Танцев со звездами" 8 лет назад

Напомним, что свой марафон по похудению Наталья Могилевская начала летом 2024 года. Сначала артистка практиковала голодание и принимала травы, а вскоре несколько изменила рацион питания и перешла на натуральные соки. Достичь желаемого результата, а именно сбросить 15 кг, звезде удалось в конце прошлого года.

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