Могилевская засветила своего загадочного бойфренда, который старше ее. Фото

Народная артистка Украины Наталья Могилевская поделилась редкими кадрами со своим любимым мужчиной Валентином, которого усердно пытается скрывать от публики. Артистка засветила загадочного бойфренда на видео, сделанном во время празднования 5-го дня рождения дочери Софии.

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Звезда сняла романтический момент, где они с избранником, который старше ее, нежно смотрят друг на друга. Соответствующую запись исполнительница обнародовала на личной странице в Instagram.

"Знакомьтесь, Соня в стиле Русалочки, ее любимого мультика. Я два месяца собирала разные мелочи для того, чтобы все вместе создало атмосферу ее любимой сказки. И как же было приятно видеть счастливые глаза своей маленькой принцессы, полные благодарности и любви. Сегодня утром она проснулась в 5, прибежала к маме и спросила: "Мама, а ты можешь мне сделать такую же прическу и наряд в садик?". Закончилось все тем, все что вы видите, поехало в садик с подарками для любимых подружек и надувными дельфинами для мальчиков. Спасибо, Богу за это счастье, видеть счастливым своего ребенка!" – отметила под постом певица.

Наталья Могилевская неоднократно рассказывала поклонникам, что находится в счастливых отношениях с Валентином, с которым удочерила двух девочек, однако не хочет вдаваться в подробности личной жизни. В частности, исполнительница пытается скрывать избранника от публичности, поэтому в большинстве случаев оставляет его за кадром.

И все же избежать попадания фото с Валентином в сеть не удалось. Когда Наталья Могилевская праздновала свой 49-й день рождения, блоггер Наталья Городовая обнародовала несколько видео с мероприятия, на которые попало лицо любимого звезды.

Время от времени артистка и сама приоткрывает занавес отношений с избранником. Так, например, стало известно, что Валентин родом из Киева, однако на протяжении многих лет жил в США и развивал там собственное дело. После начала полномасштабной войны мужчина вернулся на Родину. Тогда Валентин попал в одну волонтерскую команду с Натальей Могилевской.

Артистка также признавалась, что любимый мужчина значительно старше ее. Однако, по словам знаменитости, это никак не мешает им находить общий язык и чувствовать себя комфортно друг с другом. Наталья Могилевская откровенно делилась, что впервые за многие годы действительно счастлива в личной жизни, поэтому решилась усыновить с избранником дочерей Мишель и Софию.

И все же, несмотря на гармонию в отношениях, артистка до сих пор не узаконила свои отношения с Валентином. Такое решение знаменитость объяснила так: "Мы из-за войны решили не тратить деньги на свадьбу и мы не женаты".

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