Наталья Могилевская похудела на 15 килограмм и показала, что ей помогло

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась результатами своего похудения. Как известно, звезда продолжает активно приводить себя в форму и рассказывает об успехах в Instagram. В частности, накануне артистка, которая находится в туре по городам Украины со спектаклем "Дочки", показала, как сжигает калории.

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В Insta-stories певица отметила, что едет в Днепр. Завершив фотосессию в Октябрьском дворце, расположенном в самом центре Киева, Могилевская отправилась на вокзал. Однако дистанцию она решила преодолеть пешком. "До вокзала прогуляюсь по скандинавской ходьбе", – говорится в сообщении. Впоследствии исполнительница обратилась к подписчикам, отметив, что уже похудела на 15 килограмм.

Свой марафон похудения знаменитость начала летом 2024 года. Тогда певица рассказала, что практиковала голодовку и принимала травы. Впоследствии Могилевская сменила рацион – перешла на натуральные соки.

"Я закончила прием трав, выхожу из голодания. Минус 2,3 кг. Я довольна, но ожидала большего. Перехожу на соки. Этот момент всегда самый тяжелый. Потому как развязываешь поясок – мне, лично, тяжело. Я из тех людей, кому или все, или ничего. А когда есть большая семья, куча еды дома – очень тяжело держаться", – призналась артистка.

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