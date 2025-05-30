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Оксане Билозир – 68: что известно о личной жизни певицы сейчас, почему она дважды развелась и "закрыла" сердце для безумной любви

Анастасия Какун
Шоу Oboz
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Оксане Билозир – 68: что известно о личной жизни певицы сейчас, почему она дважды развелась и 'закрыла' сердце для безумной любви

Сегодня, 30 мая, певица и бывшая министр культуры и туризма Украины Оксана Билозир празднует свой 68-й день рождения. За время музыкальной карьеры артистка создала большое количество впечатляющих хитов, ни один из которых, кстати, не был написан на русском, а также стала обладательницей почетных звания. Однако насыщенным разнообразными событиями является не только творческий путь исполнительницы, но и личная жизнь, ведь она дважды расставалась с избранниками, а со временем вообще решила "закрыть" свое сердце.

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Как признавалась знаменитость, сейчас она наслаждается статусом "холостячки" и много внимания уделяет работе. В честь дня рождения певицы OBOZ.UA расскажет, что известно о ее личной жизни.

Оксане Билозир – 68: что известно о личной жизни певицы сейчас, почему она дважды развелась и "закрыла" сердце для безумной любви

В 1977-м Оксана Билозир официально связала себя узами брака со своим первым мужем – Игорем Билозиром. Они стали родителями сына Андрея и жили вместе в течение 14 лет, однако в конце концов любовь дала трещину. Супруги поставили точку в своих отношениях первого апреля 1991 года. После этого каждый из них строил собственную жизнь, со временем Игорь Билозир сыграл свадьбу с новой избранницей, однако 28 мая 2000 года трагически умер в результате избиения.

Свой развод с первым мужем Оксана Билозир комментировала в интервью OBOZ.UA так: "Пришло время, когда нам нужно было разойтись. Что тут скажешь: музыканты – сложные люди".

Оксане Билозир – 68: что известно о личной жизни певицы сейчас, почему она дважды развелась и "закрыла" сердце для безумной любви

Кстати, долгое время ходили предположение, что супруги разорвали отношения из-за пьянства Билозира. В ответ на это исполнительница отмечала: в большинстве случаев причиной того, что ее экс-избранник выпивал, был успех, из-за которого к нему хотели подступиться другие люди.

"Это не была какая-то тривиальная история – генетическая наследственность или еще что-то. Это была история его успеха, где каждый хотел быть причастным к дружбе с ним. Подходили в ресторане, приходили к нам домой. Кстати, именно дома встречаться было безопаснее, потому что в ресторанах стояли "жучки", КГБ записывало. И начиналось все не с бутылки. Говорили: "Какой ты талантливый! Мечтаю хотя бы рядом посидеть с гением". Порой приходили совершенно незнакомые люди. Его целенаправленно спаивали, потому что он был неудобным для советской системы", – рассказала певица.

Оксане Билозир – 68: что известно о личной жизни певицы сейчас, почему она дважды развелась и "закрыла" сердце для безумной любви

Вторым мужчиной, который смог завоевать сердце Оксаны Билозир стал Роман Недзельский. Пара испытывала сильные чувства друг к другу, поэтому в 1989-м сыграла свадьбу. Позже на свет появился их общий сын Ярослав. Супруги были вместе в течение 33 лет, однако в конце 2022-го Оксана Билозир подала на развод. По словам артистки, они не жили вместе уже десять лет и не выдержали испытания расстоянием.

"Пара должна быть вместе, каждый день. Потому что каждый день есть какие-то вызовы, какие-то вопросы, которые надо решать, и когда это на плечах кого-то из двух много времени, это неправильно. Я думаю, Роман так же это почувствовал. Он жил отдельно, ему было комфортно. А я жила отдельно с его мамой, с ребенком нашим, то есть все хозяйство было на мне, и мне, в конце концов, это было тяжело", – поделилась знаменитость.

Оксане Билозир – 68: что известно о личной жизни певицы сейчас, почему она дважды развелась и "закрыла" сердце для безумной любви

В комментарии OBOZ.UA Оксана Билозир отмечала, что решение разорвать отношения было полностью взвешенным и ожидаемым, ведь экс-супруги неоднократно обсуждали эту тему. Она заверила, что сохранила с Романом Недзельским дружеские отношения.

"Роман прекрасно знал, и мы с ним это обсуждали. Нас разводили где-то два или три месяца. Никто никуда не спешил, никто никаких наглых вещей не делал. Конечно, сам процесс неприятный. Как вы думаете, в моем возрасте такое решение легко дается? Нужно, чтобы всегда в жизни был порядок и ты четко понимала, что и куда. И война здесь ни при чем. Это уже все было давно", – рассказала исполнительница.

Оксане Билозир – 68: что известно о личной жизни певицы сейчас, почему она дважды развелась и "закрыла" сердце для безумной любви

Однако все же два расторгнутых брака имели определенное влияние на народную артистку Украины. Оксана Билозир решила больше не открывать свое сердце для новых чувств.

"Я люблю свою работу, я люблю людей, мое сердце закрыто для тех чувств и эмоций. Может, я уже исчерпала ресурс. Потому что если я люблю, это для меня очень серьезно и очень глубоко, и надолго. У меня были лучшие мужчины, и первый, и второй. Я и первого, и второго мужа безумно любила. Они для меня остались светом в моей жизни, которую я прожила. Единственное, что бы я хотела, это иметь с ними хорошие отношения", – отметила звезда.

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