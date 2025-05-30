Оксане Билозир – 68: что известно о личной жизни певицы сейчас, почему она дважды развелась и 'закрыла' сердце для безумной любви

Сегодня, 30 мая, певица и бывшая министр культуры и туризма Украины Оксана Билозир празднует свой 68-й день рождения. За время музыкальной карьеры артистка создала большое количество впечатляющих хитов, ни один из которых, кстати, не был написан на русском, а также стала обладательницей почетных звания. Однако насыщенным разнообразными событиями является не только творческий путь исполнительницы, но и личная жизнь, ведь она дважды расставалась с избранниками, а со временем вообще решила "закрыть" свое сердце.

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Как признавалась знаменитость, сейчас она наслаждается статусом "холостячки" и много внимания уделяет работе. В честь дня рождения певицы OBOZ.UA расскажет, что известно о ее личной жизни.

В 1977-м Оксана Билозир официально связала себя узами брака со своим первым мужем – Игорем Билозиром. Они стали родителями сына Андрея и жили вместе в течение 14 лет, однако в конце концов любовь дала трещину. Супруги поставили точку в своих отношениях первого апреля 1991 года. После этого каждый из них строил собственную жизнь, со временем Игорь Билозир сыграл свадьбу с новой избранницей, однако 28 мая 2000 года трагически умер в результате избиения.

Свой развод с первым мужем Оксана Билозир комментировала в интервью OBOZ.UA так: "Пришло время, когда нам нужно было разойтись. Что тут скажешь: музыканты – сложные люди".

Кстати, долгое время ходили предположение, что супруги разорвали отношения из-за пьянства Билозира. В ответ на это исполнительница отмечала: в большинстве случаев причиной того, что ее экс-избранник выпивал, был успех, из-за которого к нему хотели подступиться другие люди.

"Это не была какая-то тривиальная история – генетическая наследственность или еще что-то. Это была история его успеха, где каждый хотел быть причастным к дружбе с ним. Подходили в ресторане, приходили к нам домой. Кстати, именно дома встречаться было безопаснее, потому что в ресторанах стояли "жучки", КГБ записывало. И начиналось все не с бутылки. Говорили: "Какой ты талантливый! Мечтаю хотя бы рядом посидеть с гением". Порой приходили совершенно незнакомые люди. Его целенаправленно спаивали, потому что он был неудобным для советской системы", – рассказала певица.

Вторым мужчиной, который смог завоевать сердце Оксаны Билозир стал Роман Недзельский. Пара испытывала сильные чувства друг к другу, поэтому в 1989-м сыграла свадьбу. Позже на свет появился их общий сын Ярослав. Супруги были вместе в течение 33 лет, однако в конце 2022-го Оксана Билозир подала на развод. По словам артистки, они не жили вместе уже десять лет и не выдержали испытания расстоянием.

"Пара должна быть вместе, каждый день. Потому что каждый день есть какие-то вызовы, какие-то вопросы, которые надо решать, и когда это на плечах кого-то из двух много времени, это неправильно. Я думаю, Роман так же это почувствовал. Он жил отдельно, ему было комфортно. А я жила отдельно с его мамой, с ребенком нашим, то есть все хозяйство было на мне, и мне, в конце концов, это было тяжело", – поделилась знаменитость.

В комментарии OBOZ.UA Оксана Билозир отмечала, что решение разорвать отношения было полностью взвешенным и ожидаемым, ведь экс-супруги неоднократно обсуждали эту тему. Она заверила, что сохранила с Романом Недзельским дружеские отношения.

"Роман прекрасно знал, и мы с ним это обсуждали. Нас разводили где-то два или три месяца. Никто никуда не спешил, никто никаких наглых вещей не делал. Конечно, сам процесс неприятный. Как вы думаете, в моем возрасте такое решение легко дается? Нужно, чтобы всегда в жизни был порядок и ты четко понимала, что и куда. И война здесь ни при чем. Это уже все было давно", – рассказала исполнительница.

Однако все же два расторгнутых брака имели определенное влияние на народную артистку Украины. Оксана Билозир решила больше не открывать свое сердце для новых чувств.

"Я люблю свою работу, я люблю людей, мое сердце закрыто для тех чувств и эмоций. Может, я уже исчерпала ресурс. Потому что если я люблю, это для меня очень серьезно и очень глубоко, и надолго. У меня были лучшие мужчины, и первый, и второй. Я и первого, и второго мужа безумно любила. Они для меня остались светом в моей жизни, которую я прожила. Единственное, что бы я хотела, это иметь с ними хорошие отношения", – отметила звезда.

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