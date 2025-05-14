'Восхищаюсь их отвагой': представительница Польши на Евровидении 2025 рассказала, как приютила украинских беженцев

Польская певица Юстина Стечковская, которая в этом году представляет Польшу на песенном конкурсе Евровидение 2025, поделилась трогательной историей помощи украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Артистка отметила, что не воспринимала этих людей как гостей или переселенцев – они стали частью ее жизни, частью семьи.

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В интервью "24 Каналу" артистка рассказала, как вместе с братом открыла двери своего дома для людей, которые спасались от боевых действий. Более того, в ее доме работает украинка, которую певица нежно называет хозяйкой, добавляя, что она уже давно является полноценным членом семьи.

"Когда началась война, это было действительно очень страшно. Я и мой брат пригласили тех, кто был вынужден бежать от войны, в свой дом и они жили с нами. У нас жила замечательная семья с детьми и также беременная женщина. Мы все жили вместе в течение месяца. Мы ежедневно много разговаривали. Но это было трудно для них, потому что они скучали по дому и хотели вернуться в Украину, но возвращаться с детьми было опасно", – вспомнила Стечковская.

Юстина восхищается стойкостью и силой духа украинцев, которые несмотря на все риски таки вернулись домой. Их отвагу она считает настоящим примером мужества.

"Мы с ними стали друзьями и до сих пор поддерживаем связь. И, если честно, мы восхищены их отвагой. Они, несмотря на все, хотели вернуться домой и сделали это, и несмотря на все угрозы живут там. Они все еще в наших сердцах. Мы поддерживаем связь, и я верю, что мы встретимся снова", – рассказала Юстина.

Кроме рассказа о помощи украинцам, Стечковская поделилась теплыми впечатлениями от знакомства с нынешними представителями Украины на Евровидении – группой Ziferblat. По ее словам, именно их песня была первой, которую она услышала среди нынешних конкурсных композиций, и она сразу покорила ее сердце.

Она также трогательно вспоминает личную встречу с группой, которая оставила после себя теплые воспоминания: "В тот день, когда мы встретились с ребятами, я была очень счастлива. Мы обнялись и это было очень приятно – встретить их и спеть вместе. Ziferblat очень милые и у них очень хорошая песня, поэтому мы будем держать за них кулаки".

Юстина Стечковская представила Польшу на сцене Евровидения 2025 в первом полуфинале 13 мая, где выступила под вторым номером. В этом же полуфинале выступал и представитель Украины – группа Ziferblat. Обоим удалось попасть в десятку финалистов.

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