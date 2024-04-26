Звезда 'Авроры' Анастасия Зюркалова раскрыла неожиданные факты об Оксане Байрак и предположила, почему режиссер на нее обиделась

Украинская актриса Анастасия Зюркалова, звезда фильмов "Женская интуиция" и "Аврора", рассказала об общении с предательницей Оксаной Байрак. Режиссер-запроденка выехала в Россию после 24 февраля 2022 года, назвав украинских звезд, которые "убегали" из-за войны заграницу "крысами".

Кроме того, Байрак продолжает свою деятельность, снимая фильмы с российскими актерами. Зюркалова, которую путинистка называла "кинодочкой", раскрыла новые подробности об отношениях со скандальной одесситкой в интервью журналистке Алине Доротюк.

По словам актрисы, она не общалась с режиссером уже более 15 лет. После выхода на экраны "Женской интуиции-2" в 2005 году их пути разошлись. Звезда отмечает, что хотя в медиа ходят слухи о конфликте между Байрак и ней, на самом деле это ложь – между коллегами "просто прекратилось общение".

"Я не могу что-то комментировать о ее позиции, – говорит Зюркалова. – Во-первых, я не очень слежу за ее творчеством и ее высказываниями, но опять же это ее сознательный выбор".

Одним из факторов, знаменовавших прекращение сотрудничества, стало взросление юной знаменитости: "Знаете, когда уже и не ребенок, которого все привыкли видеть, и еще не в том возрасте, чтобы играть персонажей, которые там, например, ищут любовь".

Второй причиной актриса называет развод Байрак с мужем Александром Копейкиным. "У меня была одна роль в сериале, который снял ее муж. И, возможно, это ее как-то задело", – отметила Анастасия. Впрочем, добавляет гостя, что она никогда не обсуждала это с режиссером.

Зюркалова подтвердила, что на съемочной площадке всегда царила дружеская атмосфера. "Как ребенка она меня очень опекала, – вспоминает знаменитость. – Она много хотела, как режиссер от актера, требовала. Но мне кажется, это хорошо. В том плане, что как профессионал она работала очень упорно". Бывало и такое, что люди просто не выдерживали и уходили из проекта, добавляет Зюркалова.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему Анастасия Зюркалова на пике популярности неожиданно скрылась с экранов. Подробности – читайте в эксклюзивном интервью.

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