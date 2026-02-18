'На этот раз мы не просто муж и жена'. 45-летняя Пэрис Хилтон во второй раз сказала 'да' любимому и объяснила, что это значит

Избранник 45-летней американской фотомодели и актрисы Пэрис Хилтон, бизнесмен Картер Реум, во второй раз сделал ей предложение руки и сердца в День святого Валентина. Во время совместного отдыха на пляже островов Теркс и Кайкос он устроил впечатляющую церемонию, где в очередной раз выразил искренние чувства к звездной возлюбленной.

Видео дня

Романтическими кадрами светская львица поделилась на личной странице в Instagram. Пэрис Хилтон подчеркнула: обновить обеты они с мужем решили не просто для того, чтобы отметить весь период, прожитый вместе, а чтобы показать общим детям настоящую любовь.

"Пять лет прошло, а он до сих пор заставляет мое сердце биться быстрее. Мой вечный Валентин снова сделал мне предложение, и я снова сказала "да". Но на этот раз мы не просто муж и жена. Мы были мамой и папой. Феникс и Лондон наблюдали за любовью, которая их создала. Возобновление наших обетов – это не просто празднование пяти прекрасных лет, это демонстрация нашим детям, что любовь растет, углубляется и мы снова выбираем друг друга. Пять лет прошло. Впереди – вечность. Вечность с тобой, Картер, это недостаточно долго", – написала селебрити.

Чтобы сделать романтический жест, бизнесмен установил на пляже огромную конструкцию, где было написано: "Ты выйдешь за меня снова?". Локацию Картер Реум решил задекорировать белыми цветами и свечами, а песок усыпать лепестками.

На фотографиях можно увидеть, что во второй раз предприниматель стал на колено перед Пэрис Хилтон и протянул ей кольцо не сам. В этот важный момент рядом с супругами были их дети. Вечер звездной семьи завершился красивым салютом.

Отношения Картера Реума и Пэрис Хилтон

Актриса была знакома с бизнесменом довольно длительное время, однако собственную историю любви они начали строить только в 2019 году. Как рассказывала Пэрис Хилтон, уже после первого свидания они с Картером Реумом почувствовали особую химию, поэтому с того момента не проводили ни одной ночи порознь.

Узаконить отношения пара решила 11 ноября 2021 года. Влюбленные устроили трехдневную свадьбу в частном поместье в Лос-Анджелесе, куда пригласили большое количество звезд, среди которых были Ким Кардашьян, Лили Понс, Деми Ловато, Билли Айдол и другие.

Что интересно, во время празднования Пэрис Хилтон сменила пять платьев, в частности, не обошлось и без мини. Звезда выбрала стильный наряд с цветочным декольте от люксового бренда Oscar de la Renta, который дополнила кружевными каблуками и массивными украшениями.

