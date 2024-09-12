7 звездных невест, которые надели на свадьбу мини-платья и навсегда изменили мир моды. Фото

Не все невесты мечтают идти под венец в платье с длинным шлейфом. Во-первых, оно довольно быстро пачкается, так как подол тянется по земле и часто трется об обувь. Во-вторых, это неудобно: есть риск споткнуться и упасть или повредить ткань каблуками. Всего этого можно избежать, если выбрать наряд длины мини (не путайте с ультрамини, поскольку они выглядят вульгарно).

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Мы в материале OBOZ.UA подготовили подборку знаменитостей, которые выходили замуж в коротких платьях – и не прогадали. Присмотритесь к фасонам. Возможно, какой-нибудь из них придется и вам по душе: если не для женитьбы, то для коктейльной вечеринки.

1. Миа Фэрроу

В 1966 году в Лас-Вегасе американская актриса Миа Фэрроу вышла замуж за своего коллегу Фрэнка Синатру. На ней был молочный комплект из двух частей: юбка с бантом на талии и двубортный жакет с рукавом три четверти. Этот наряд гармонично сочетался с культовой прической знаменитости – пикси.

Интересный факт: церемония длилась всего 15 минут. За это время пара обменялась обетами, попозировала перед камерами и расписалась.

2. Шэрон Тейт

Американская актриса и модель Шэрон Тейт и кинорежиссер Роман Полански узаконили свои отношения в 1968 году. На свадьбу невеста надела платье с рукавами-фонариками и воротником-стойкой в игривом стиле babydoll, что было сшито из шелковой ткани с переливами в виде муарового узора. Свой лук Шэрон дополнила белыми колготками, обручем с цветами и атласными туфлями.

3. Одри Хепберн

В январе 1969 года британская актриса и модель Одри Хепберн на свою свадьбу с итальянским психиатром Адреа Дотти надела бледно-розовое мини-платье от Givenchy. Никакого декора: только плотная ткань, приталенный верх с воротником-стойкой и длинными рукавами, расклешенными внизу, а также подол слегка свободного кроя. Чтобы придать образу изящества, Одри стилизовала наряд шелковыми перчатками молочного цвета, нежно-розовым платком и лаконичными балетками.

4. Синди Кроуфорд

В 1995 году на Багамских островах обетами обменялись американская супермодель Синди Кроуфорд и бизнесмен Рэнди Гербер. Звездная невеста надела мини-платье цвета слоновой кости от John Galliano. Наряд был одновременно сдержанным и элегантным: сшит из шелка и декорирован кружевом. Что касается обуви – Синди решила отказаться от нее, так что шла под венец босиком по морскому побережью.

5. Кира Найтли

В 2013 году английская актриса и модель Кира Найтли вместе со своим избранником, рок-музыкантом Джеймсом Райтоном, сыграла скромную свадьбу. Пара расписалась в небольшом французском городке Мазан, пригласив на праздник всего 11 гостей. Невеста сияла в коротком платье-бюстье серого цвета от Chanel, которое дополнила белым твидовым пиджаком от Karl Lagerfeld и розовато-серыми балетками. Вместо традиционной фаты она надела цветочный обруч.

6. Пэрис Хилтон

В 2021 году американская фотомодель и актриса Пэрис Хилтон и ее любимый, бизнесмен Картер Реум, сыграли пышную свадьбу. За три дня празднований знаменитость сменила 5 платьев, одно из которых – шелковое длины мини с цветочным декольте и пышным подолом от Oscar de la Renta. Этот образ невеста завершила кружевными туфлями-лодочками и массивными серьгами с бриллиантами.

7. Кортни Кардашьян

В 2022 году в живописном селе Портофино (Италия) американская фотомодель и актриса Кортни Кардашьян пошла под венец с американским музыкантом Трэвисом Баркером. Невеста была одета в короткое платье-бюстье, украшенное кружевом, от Dolce & Gabbana. Свой лук она дополнила оперными перчатками, белыми туфлями-лодочками, а также эффектной фатой с цветочным узором и изображением Девы Марии.

Ранее OBOZ.UA писал о королевских невестах, которые не надевали на свадьбу тиару. Например, принцесса Монако Грейс Келли заменила традиционное украшение на 82-метровую вуаль с так называемым чепцом Джульетты (небольшая сетчатая шапочка, декорированная жемчугом).

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