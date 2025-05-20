'Мы молимся за Украину': принц Уильям и Кейт Миддлтон остановились среди улицы, чтобы поддержать украинку. Видео

Украинская предпринимательница Анна Петрова встретила представителей королевской семьи Великобритании принца Уильяма и Кейт Миддлтон во время пребывания на острове Йона вблизи Шотландии. По словам женщины, она заметила принца и принцессу Уэльских на прогулке по улице и решила обратиться к ним. Супруги сразу остановились, чтобы покоммуницировать с украинкой и выразить поддержку.

Видео дня

Об этом предпринимательница рассказала на личной странице в Instagram. Она обнародовала несколько кадров со встречи, где можно увидеть, что пара, несколько отвлекаясь от своих дел, внимательно слушала ее рассказ.

"Навстречу мне шла небольшая группа людей. Среди них я замечаю принца Уильяма и принцессу Кейт. Они остановились возле местного крафтшопа, общались с продавцом. Я просто наблюдала. Но когда принц Уильям приблизился, я сказала: "Анна из Украины". Эти слова остановили его. И следующие пять минут мы говорили об Украине. О войне. О боли. О ментальном здоровье. Рассказала, что 76% людей в Украине имеют симптомы депрессии. И что нужны не только отдельные инициативы, а национальный подход – стратегический, комплексный", – написала украинка.

По словам Анны Петровой, позже к их коммуникации присоединилась и Кейт Миддлтон. Предпринимательница отметила: поблагодарила принцессу Уэльскую за поддержку нашего народа в частности добавила, что сильно волновалась за состояние ее здоровья после диагностирования рака. Королевская пара действительно поразила женщину своей искренностью.

"В завершение Принц Уильям сказал: "Мы молимся за Украину". Это были не официальные слова. Это была человеческая поддержка. Настоящее присутствие. И момент, который останется со мной навсегда", – добавила украинка.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что принц Уильям встретился с украинскими детьми-беженцами и получил от них символический подарок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!