Принц Уильям встретился с украинскими детьми-беженцами и получил символический подарок. Фото

Старший сын короля Великобритании Чарльза ІІІ – принц Уильям – посетил Школу Свободы в Таллинне, Эстония, где учатся украинские дети, которые были вынуждены покинуть родные дома из-за полномасштабного вторжения России. Его Высочество пообщался с соискателями образования и получил символический подарок – сине-желтый браслет.

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Кадры со встречи появились на официальной Instagram-странице принца и принцессы Уэльских. На обнародованных фото можно увидеть, что муж Кейт Миддлтон провел достаточно насыщенный день в образовательном заведении, ведь не только покоммуницировал с преподавателями и учениками, но и сыграл со школьниками в баскетбол.

"Замечательный визит в Таллиннскую Школу Свободы, где ежедневно воспитывают стойкость и надежду. Школа основана для поддержки украинских детей и молодежи, пострадавших от войны. Заведение предлагает им гостеприимную и безопасную среду для обучения. Истории учителей и учеников являются мощным напоминанием не только о последствиях конфликта для людей, но и о мужестве и силе, которую демонстрируют те, кто пострадал от него", – говорится в публикации.

Как отметила руководительница Школы Свободы Ольга Селищева, учебное заведение было основано в 2022 году специально для украинских детей-беженцев, чтобы предоставить им возможность продолжать обучение. Сейчас там учится 500 школьников и работают 78 преподавателей, 25 из которых также граждане Украины, которые были вынуждены покинуть дом из-за войны.

Стоит отметить, что принц Уильям не единственный член королевской семьи Великобритании, который является владельцем символического браслета от украинцев. Во время "Игр непокоренных" руководительница Superhumans Centre Ольга Руднева вручила принцу Гарри украшение, созданное Guzema fine jewelry в коллаборации с центром протезирования и реабилитации, с надписью: "Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир". Похоже, аксессуар сильно понравился младшему сыну Чарльзу ІІІ, ведь он неоднократно появлялся с ним на публике.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что принц Гарри получил символический подарок от украинцев и умилял сеть реакцией.

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