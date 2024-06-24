Муж-британец Ирины Сопонару всего за четыре месяца выучил украинский язык и объяснил, почему считает Украину 'недооцененной' страной. Видео

Муж звезды "Женского квартала" Ирины Сопонару, британец Рис рассказал о своем опыте жизни в Украине. В частности о том, как ему удалось овладеть соловьиной всего за четыре месяца.

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Подробностями новоиспеченные супруги поделились с журналисткой Алиной Доротюк. По словам Риса, в Украине он проживает три с половиной года, поэтому ему важно понимать язык и окружающих.

Сопонарю заметила, что ее любимый изучал украинский язык не с начала своего пребывания в стране, а в течение последних четырех месяцев. "Когда началась война, Рис еще не говорил на украинском языке, он очень хорошо говорил на русском", – объяснила актриса. Англичанин согласился: "Да, я начал учить украинский язык пол года назад". По словам знаменитости, мужчина не хотел быть "тем самым человеком в компании", который просит, чтобы ему переводили на русский.

Как оказалось, лучший друг Риса – украинец, проживающий в Лондоне. Они с товарищем часто проводили отпуск именно в Украине, путешествуя по городам. После пандемии британец решил сменить место жительства и выбрал Киев в качестве нового дома. Именно в столице он познакомился с Сопонару. Иностранец считает, что это было судьбоносным решением, чтобы остаться здесь.

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