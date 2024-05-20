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Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару вышла замуж за британца. Фото

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
2 минуты
1,7 т.
Звезда 'Женского квартала' Ирина Сопонару вышла замуж за британца. Фото

Украинская актриса и звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару вышла замуж. Жених знаменитости, британец Рис, сделал предложение любимой в мае 2023 года.

Уже через год пара сыграла свадьбу, о чем свидетельствуют новые фото на Instagram-странице актрисы. Судя по фотографиям, можно предположить, что в качестве места для важного события пара выбрала живописные Черновцы.

Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару вышла замуж за британца. Фото
Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару вышла замуж за британца. Фото

На снимках Сопонару в белом образе, состоящем из двух ярусов: первый напоминает кружевное платье-комбинацию, второй похож на легкую накидку с вышитыми элементами. Звезда позирует рядом с родителями и любимым, держа в руках букет из белых цветов.

Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару вышла замуж за британца. Фото
Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару вышла замуж за британца. Фото

Впервые актриса показала своего бойфренда осенью 2021 года. Тогда она разместила в соцсетях романтическое фото с британцем. Уже весной 2023 года Рос сделал предложение украинке. Как рассказал предприниматель в программе "Ближе к звездам", он готовился к этому почти полгода. Мужчина решил собственноручно разработать дизайн колец.

Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару вышла замуж за британца. Фото

Сопонару отмечала, что свадьбу пара планировала праздновать в Украине, ведь большинство друзей звезды не смогли бы выехать за границу. Тем более, что Рис уже давно живет в Киеве, а британские гости, добавила она, могут приехать.

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