Звезда 'Женского квартала' Ирина Сопонару вышла замуж за британца. Фото

Украинская актриса и звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару вышла замуж. Жених знаменитости, британец Рис, сделал предложение любимой в мае 2023 года.

Уже через год пара сыграла свадьбу, о чем свидетельствуют новые фото на Instagram-странице актрисы. Судя по фотографиям, можно предположить, что в качестве места для важного события пара выбрала живописные Черновцы.

На снимках Сопонару в белом образе, состоящем из двух ярусов: первый напоминает кружевное платье-комбинацию, второй похож на легкую накидку с вышитыми элементами. Звезда позирует рядом с родителями и любимым, держа в руках букет из белых цветов.

Впервые актриса показала своего бойфренда осенью 2021 года. Тогда она разместила в соцсетях романтическое фото с британцем. Уже весной 2023 года Рос сделал предложение украинке. Как рассказал предприниматель в программе "Ближе к звездам", он готовился к этому почти полгода. Мужчина решил собственноручно разработать дизайн колец.

Сопонару отмечала, что свадьбу пара планировала праздновать в Украине, ведь большинство друзей звезды не смогли бы выехать за границу. Тем более, что Рис уже давно живет в Киеве, а британские гости, добавила она, могут приехать.

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