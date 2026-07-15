"Мне плевать на это!" Как на Евровидении-2026 саботировали выступление Украины, а помощник режиссера поседел из-за "провала" на сцене

Режиссер-постановщик выступления артистки LELÉKA (настоящее имя – Виктория Лелека) на Евровидении-2026 Илья Дуцик раскрыл, что выступление Украины на международной арене выглядело совсем не так, как планировалось. По его словам, организаторы песенного конкурса максимально небрежно подходили к работе над ключевыми элементами музыкального номера, более того, практически не реагировали на замечания украинской делегации.

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Как рассказал Илья Дуцик, они с командой передали создателям Евровидения подробный проект выступления LELÉKA, где указали все мелочи: от расстановки камер до освещения, однако уже после первой репетиции со статистами стало ясно, что их пожелания не были учтены. О саботаже выступления Украины режиссер рассказал в интервью на YouTube-канале "Добрий день, студія!".

"Были не те склейки, или движение камеры не то. Но мне все говорили, что это нормально, ведь это первая репетиция, все будет в порядке. Мы приехали 4-го числа, немного отдохнули, прогнали все и пошли на репетицию. У тебя есть 30 минут на репетицию, во время которой ты можешь вносить незначительные правки, после этого 20 минут вы сидите и смотрите вместе, пишете комментарии, а дальше – edit room. После первой репетиции мой помощник Дима поседел. Это не шутка", – поделился режиссер.

По словам Ильи Дуцика, украинская команда хотела, чтобы номер LELÉKA состоял из 27 кадров, чтобы картинка выглядела максимально плавно и гармонично, но создатели Евровидения сделали около 60 склеек. Кроме того, вместо согласованного количества лазеров на сцене установили лишь два, а также на арене отсутствовали большие полотна ткани, которые должны были бы интересно развеваться на "ветру" и добавлять перформансу "изюминку".

Серьезные проблемы возникали и с технической частью выступления. Когда на сцене появилась ткань, команда Евровидения неправильно включила воздуходувки, из-за чего LELÉKA накрыло полотном весом 1,5 килограмма. Илья Дуцик не стал скрывать, что, увидев этот "провал", он покрылся потом, а другие коллеги начали сильно нервничать.

"Абсолютно все не так. Не то, что какая-то часть. Свет не тот. Почему оранжевый? У нас должно быть ближе к красному. Лазер не работает. Очень графичная линия лазера должна была "разрезать" LELÉKA пополам, и она могла бы с ним взаимодействовать. Он не работает. Интенсивность лазера не та. Все не так. Просто первая репетиция – катастрофа", – вспомнил режиссер.

После ужасного прогона украинская команда целый час обсуждала с организаторами Евровидения все изменения, которые необходимо внести в постановку, но это не дало значительного результата. Как отметил Дуцик, было внесено лишь 50% правок, а ключевые элементы выступления так и остались в катастрофическом состоянии. Украинская делегация никак не могла повлиять на ситуацию, ведь привозить свою технику или специалистов было запрещено правилами.

"Нам говорили, что будет несколько номеров с лазерами, так что все будет супер. Но в итоге был только парень, отвечающий за свет. Он такой: "Я вообще не разбираюсь в лазерах. Что вы от меня хотите?". Я говорю, что мы на Евровидении, ты должен это делать. А он: "Мне плевать на это!". И каждый раз у меня с ним был такой диалог. После первой репетиции я понял, что все очень плохо. За день до полуфинала моя планка с "сделать очень хорошо" упала до "сделать нормально, чтобы не было стыдно", – сказал Дуцик.

Режиссер не может точно сказать, что повлияло на столь ужасную работу команды Евровидения, но у него все же есть несколько теорий. Как предположил Дуцик, организаторы песенного конкурса легкомысленно подошли к подготовке номера Украины, ведь это была серьезная история, а не просто яркое шоу, которое хочет видеть аудитория.

"У них есть спрос на беззаботность. Это видно по песне, которая победила, да и в целом по топ-10. Для них это просто песенное шоу. Они веселятся", – подчеркнул режиссер.

Кроме того, с годами становится все более заметно, что украинскую делегацию не любят на Евровидении из-за активного стремления говорить о войне. Илья Дуцик не отрицает, что на конкурсе есть люди, которые относятся к нашему народу с максимальной дружелюбием, но их не так много.

"Возможно, это было сделано намеренно. Я не могу это утверждать, но у меня есть такое подозрение. Как можно сделать что-то настолько иное и не дать возможности выступить с хорошим номером? Сомневаюсь, что была мысль: "Давайте завалим Украину". Точно такого не было. Возможно, кому-то мы не понравились", – подытожил Дуцик.

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