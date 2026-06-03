'Мы переоцениваем себя'. Журналист-еврофан раскрыл горькую правду о Евровидении и как иностранцы воспринимают Украину на конкурсе

Музыкальный журналист и еврофан Владимир Цвик, который в этом году работал вместе с украинской делегацией на Евровидении 2026, поделился неожиданными выводами о восприятии Украины на международном песенном конкурсе. По его словам, украинцы часто переоценивают уровень внимания к своей стране среди иностранной аудитории и медиа.

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Об этом он рассказал в своем Instagram. Цвик признался, что перед поездкой был убежден: после трех побед Украины на Евровидении, десятков успешных выступлений и узнаваемых артистов украинская делегация автоматически будет находиться в центре внимания международного сообщества.

Однако реальность оказалась другой. Во время общения с иностранными журналистами он узнал, что некоторые из них даже не знали, кто именно представляет Украину на конкурсе в этом году.

"В Вене я понял, что мы немного переоцениваем собственную видимость на Евровидении. Мне казалось, что после всего, что Украина сделала на конкурсе, после трех побед и огромного количества успешных заявок, реально классных артистов, Украину там точно должны заметить", – отметил журналист.

По его мнению, причина заключается в масштабах самого Евровидения. Ежегодно конкурс сопровождается огромным количеством событий, новостей, репетиций, скандалов и информационных поводов, из-за которых внимание распыляется между десятками стран-участниц.

Цвик отметил, что в таком мощном информационном потоке ни одна страна не получает внимание автоматически, даже если имеет успешную историю выступлений на конкурсе.

"Евровидение – это огромный информационный шум, это десятки стран, сотни репетиций, интриги, скандалы, расследования, очень много локальных историй и так далее. И в этом-всем контексте Украину не замечают автоматически. Даже если нам кажется, что должны были бы", – отметил он.

Журналист также подчеркнул, что для поддержания интереса к Украине важную роль играют не только артисты и официальная делегация, но и фанаты, представители медиа, блогеры и все, кто рассказывает об украинском контексте международной аудитории.

Как он объяснил, само участие в конкурсе не гарантирует заметности. Для того чтобы Украину видели и слышали на международной площадке, о себе необходимо постоянно напоминать.

"Украину не будут помнить, если мы о себе не будем напоминать. Потому что просто быть на Евровидении недостаточно. Важно, чтобы нас там действительно видели и действительно слышали", – подытожил Цвик.

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