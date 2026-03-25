Мика Ньютон сменила шоу-бизнес на новую профессию и вызвала ажиотаж в соцсетях: чем занимается певица в США

Мика Ньютон сменила шоу-бизнес на новую профессию и вызвала ажиотаж в соцсетях: чем занимается певица в США

Украинская певица Мика Ньютон решила неожиданно сменить сферу деятельности и вместо выступлений на сцене попробовать себя в роли преподавательницы. Более 15 лет артистка проживает в США, поэтому в совершенстве выучила английский и хочет поделиться своими знаниями со всеми желающими во время онлайн занятий.

Исполнительница запустила собственный курс, в процессе которого будет учить людей общаться на иностранном языке уверенно и без акцента. Как сообщила знаменитость, занятия она будет проводить дважды в неделю по видеосвязи. Однако, судя по последнему сообщению Мики Ньютон на платформе Threads, записаться на курс уже не получится, ведь она быстро набрала достаточное количество учеников.

Мика Ньютон сменила шоу-бизнес на новую профессию и вызвала ажиотаж в соцсетях: чем занимается певица в США

"Друзья, большое спасибо всем за такой интерес к моему курсу. Если честно, я не ожидала столько ажиотажа. Я закрываю набор! Всем, кому ответила, для вас еще открыто все, но физически не смогу брать больше людей, потому что я о качестве, а не о количестве. Этому курсу уже два года, и для меня одно удовольствие делиться своим опытом, а самое главное я встретила прекрасных людей, с которыми даже и в жизни встречались мы и стали уже друзьями. Этот курс больше чем об акценте!" – написала артистка.

Мика Ньютон сменила шоу-бизнес на новую профессию и вызвала ажиотаж в соцсетях: чем занимается певица в США

Решение Мики Ньютон сменить шоу-бизнес на преподавательскую деятельность изрядно взбудоражило пользователей сети. Некоторые юзеры отмечали, что раньше не могли бы даже подумать о том, что смогут изучать английский со знаменитостью, а другие же шутят, что она стала серьезной конкуренткой другим репетиторам.

"Если бы кто-то мне сказал раньше, что можно будет подтянуть английский с Микой Ньютон – не поверила бы. Жизнь такая смущающая".

"Репетиторы, у нас появилась неплохая конкурентка. Мика Ньютон преподает английский".

"Какой дауншифтинг (сознательный выбор человека отказаться от карьерного роста и высоких доходов в пользу более спокойной, простой жизни. – Ред.)".

"Мы, конечно, не Мика Ньютон, но с нами вы будете щебетать на английском как носители".

"Помню как в детстве мечтала стать как Мика Ньютон, время прошло, я выросла, а она стала мной (PS я репетитор английского). Что-то пошло не туда, но что?"

"Каждый урок будет начинаться с припева "Белые Лошади" (одна из самых узнаваемых композиций в репертуаре Мики Ньютон. – Ред.)".

Мика Ньютон сменила шоу-бизнес на новую профессию и вызвала ажиотаж в соцсетях: чем занимается певица в США
Мика Ньютон сменила шоу-бизнес на новую профессию и вызвала ажиотаж в соцсетях: чем занимается певица в США
Мика Ньютон сменила шоу-бизнес на новую профессию и вызвала ажиотаж в соцсетях: чем занимается певица в США
Мика Ньютон сменила шоу-бизнес на новую профессию и вызвала ажиотаж в соцсетях: чем занимается певица в США
Мика Ньютон сменила шоу-бизнес на новую профессию и вызвала ажиотаж в соцсетях: чем занимается певица в США
Мика Ньютон сменила шоу-бизнес на новую профессию и вызвала ажиотаж в соцсетях: чем занимается певица в США

Ранее OBOZ.UA писал, что победитель "Лиги смеха" родом из Молдовы сменил профессию и рассказал, как выучил украинский язык за 10 месяцев.

