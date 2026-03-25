Мика Ньютон сменила шоу-бизнес на новую профессию и вызвала ажиотаж в соцсетях: чем занимается певица в США

Украинская певица Мика Ньютон решила неожиданно сменить сферу деятельности и вместо выступлений на сцене попробовать себя в роли преподавательницы. Более 15 лет артистка проживает в США, поэтому в совершенстве выучила английский и хочет поделиться своими знаниями со всеми желающими во время онлайн занятий.

Исполнительница запустила собственный курс, в процессе которого будет учить людей общаться на иностранном языке уверенно и без акцента. Как сообщила знаменитость, занятия она будет проводить дважды в неделю по видеосвязи. Однако, судя по последнему сообщению Мики Ньютон на платформе Threads, записаться на курс уже не получится, ведь она быстро набрала достаточное количество учеников.

"Друзья, большое спасибо всем за такой интерес к моему курсу. Если честно, я не ожидала столько ажиотажа. Я закрываю набор! Всем, кому ответила, для вас еще открыто все, но физически не смогу брать больше людей, потому что я о качестве, а не о количестве. Этому курсу уже два года, и для меня одно удовольствие делиться своим опытом, а самое главное я встретила прекрасных людей, с которыми даже и в жизни встречались мы и стали уже друзьями. Этот курс больше чем об акценте!" – написала артистка.

Решение Мики Ньютон сменить шоу-бизнес на преподавательскую деятельность изрядно взбудоражило пользователей сети. Некоторые юзеры отмечали, что раньше не могли бы даже подумать о том, что смогут изучать английский со знаменитостью, а другие же шутят, что она стала серьезной конкуренткой другим репетиторам.

"Если бы кто-то мне сказал раньше, что можно будет подтянуть английский с Микой Ньютон – не поверила бы. Жизнь такая смущающая".

"Репетиторы, у нас появилась неплохая конкурентка. Мика Ньютон преподает английский".

"Какой дауншифтинг (сознательный выбор человека отказаться от карьерного роста и высоких доходов в пользу более спокойной, простой жизни. – Ред.)".

"Мы, конечно, не Мика Ньютон, но с нами вы будете щебетать на английском как носители".

"Помню как в детстве мечтала стать как Мика Ньютон, время прошло, я выросла, а она стала мной (PS я репетитор английского). Что-то пошло не туда, но что?"

"Каждый урок будет начинаться с припева "Белые Лошади" (одна из самых узнаваемых композиций в репертуаре Мики Ньютон. – Ред.)".

