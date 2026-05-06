MELOVIN ответил на 'ересь' о своем списании из армии на фоне болезни

Певец MELOVIN отреагировал на слухи о своем "списании" из армии, которые появились после того, как он оказался в психиатрической больнице примерно через два месяца после присоединения к рядам Академического ансамбля песни и танца Государственной пограничной службы Украины. По словам артиста, все подобные упреки являются абсолютной "ересью", ведь он до сих пор является контрактником.

Соответствующее заявление исполнитель сделал на платформе Threads, отвечая на соответствующие вопросы пользователей сети. MELOVIN также подчеркнул, что теперь ему будет сложно изменить негативное мнение общественности о нем, ведь в свое время некоторые медиа "разогнали" ложную информацию.

"Я не списан, это ересь которую раздули СМИ. Я просто проходил лечение и дальше являюсь контрактником. Просто я уже не переплюну сложившееся мнение, которое разогнали", – отметил певец.

Узнав о том, что MELOVIN продолжает проходить службу, один из юзеров упрекнул артиста в том, что он якобы абсолютно ничего не делает для армии, зато получает денежное обеспечение. Реагируя на такой комментарий, артист подчеркнул, что не претендует на эти средства, ведь имеет достаточный уровень заработка, более того, постоянно помогает защитникам.

"У меня обеспеченная жизнь, я не посягаю на это. И постоянно помогаю ребятам. Из последнего, купил квартиру военному. Мое полученное образование в Глиэре (высшее музыкальное учебное заведение Украины. – Ред.) непосредственно связано с моей деятельностью. Не ищите врага там, где его нет", – написал артист.

Служба певца в ГПСУ и проблемы со здоровьем

6 июля 2025 года MELOVIN прямо во время концерта в Киеве сообщил о своей мобилизации в Академический ансамбль песни и танца Государственной пограничной службы Украины. Артист заявлял, что музыка всегда была его "оружием", а с того момент будет звучать еще и "в строю".

Однако решение исполнителя присоединиться к ГПСУ вызвало неоднозначную реакцию. Часть аудитории признала, что даже в таком формате MELOVIN вносит вклад в дело сопротивления, поднимая боевой дух сограждан, тогда как другая раскритиковала такую форму службы, называя ее слишком "мягкой", по сравнению с реальными боевыми действиями.

Уже в сентябре певец публично заявил, что давление от службы, концертной и публичной деятельности оказалось для него слишком тяжелым. Он имел постоянное чувство опасности, страдал бессонницей, ночными кошмарами и не мог контролировать тревогу, из-за чего в конце концов оказался в психиатрической больнице. Тогда у него диагностировали генерализованное тревожное расстройство и тяжелый депрессивный эпизод.

Однако, незадолго после госпитализации стало известно, что MELOVIN примет участие в международной конференции Women's Day 2026 в Польше. Анонс события появился спустя два дня с момента, когда артист сообщил об ухудшении состояния здоровья.

