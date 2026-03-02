'Тупая дедовщина'. Виталий Козловский раскрыл неприятную правду о службе в президентском оркестре и конфликтах с руководством

Певец Виталий Козловский заявил о проявлениях "дедовщины" во время службы в Национальном президентском оркестре. Артист рассказал, что именно этот период стал для него одним из самых неприятных в военном опыте, тогда как к боевым подразделениям у него претензий нет.

Об этом певец сообщил в комментарии Наталье Тур, отвечая на вопрос об отношении руководства к новобранцам и своих конфликтах. По словам Козловского, наибольшее напряжение он пережил не на фронте, а во время пребывания среди гражданских.

"Ко мне относились с уважением, потому что я шел туда сам с уважением к людям. И, наверное, я еще застал то время, когда люди сами шли добровольцами на службу. Но самую большую фигню я переживал здесь, когда я полгода был в президентском оркестре. Там была тупая дедовщина и тупость со стороны дирижера, управленца того места, где я был", – заявил артист.

Он подчеркнул, что конфликт касался именно гражданской управленческой среды, а не военного командования.

"Если говорить о самой военной службе – и на Сумщине, и на Донбассе, и во время подготовки на полигоне – меня все устраивало. Да, конечно, я понимал, что иду не в лагерь на отдых, а иду на службу. Там уже решаю вопросы, и задачи ставлю не я, а ставят мне. Поэтому вопросов к боевым командованиям и приказам у меня вообще нет. Только к гражданским людям, где мне пришлось побывать", – объяснил певец.

Справка. Национальный президентский оркестр является военным творческим коллективом, который обеспечивает музыкальное сопровождение мероприятий государственного значения и подчиняется Министру обороны Украины. Именно в этом подразделении Козловский провел около шести месяцев после мобилизации.

Виталий Козловский также признавался, что на его решение служить повлиял концерт в Москве 9 мая восемь лет назад.

"Я чувствовал вину – не перед кем-то конкретно, а перед собой", – объяснял певец.

Сейчас Виталий Козловский вернулся к концертной деятельности и занимается переводом своих старых хитов на украинский язык.

Ранее Виталий Козловский давал интервью OBOZ.UA, в котором рассказал о возможности примирения с Игорем Кондратюком, знаменитом концерте в Москве и признался, как быстро вернул благодаря выступлениям огромные средства, которые выплатил по судебному решению экс-продюсеру.

