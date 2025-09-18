MELOVIN, который загремел в психиатрическую клинику после службы в ГПСУ, собрался выступить в Польше: в сети нашли доказательство

Украинский певец MELOVIN всего несколько дней назад рассказывал, что находится на лечении в психиатрической клинике из-за серьезных проблем со здоровьем, а теперь оказалось, что он заявлен в программе крупной международной конференции в Польше. В сети нашли афишу события Women's Day 2026, где MELOVIN указан среди главных гостей.

Анонс появился 12 сентября, всего через два дня после того, как певец сообщил в соцсетях о госпитализации. За два дня до того он опубликовал кадры из больничной палаты, где находился под капельницей, и рассказал, что медики диагностировали у него генерализованное тревожное расстройство и тяжелый депрессивный эпизод.

В сообщении организаторов отмечается, что MELOVIN станет финальным акцентом форума: "Большая новость для всех участниц Women's Day 2026 В этом году наша конференция в Варшаве станет еще ярче – на сцене с эксклюзивным выступлением для гостей события будет MELOVIN. Его энергия, харизма и музыка создадут особую атмосферу после насыщенного дня выступлений, нетворкинга и работы над собой. Это будет финальный акцент, который оставит в памяти каждой участницы только лучшие впечатления".

Событие состоится 25 октября в Варшаве. Вопрос вызывает то, что выступление артиста запланировано через 1,5 месяца после его госпитализации в больницу, а это слишком короткий период для того, чтобы перевести психическую болезнь в ремиссию.

В частности, блогер Богдан Беспалов саркастически отреагировал на новость в своем Telegram-канале: "Наш котик-воин Костя Бочаров едет выступать как спикер в Варшаву 25 октября. А как уедет – с концами? Мероприятие не благотворительное. Каким образом ему позволят пересекать границу? Это просто женский форум "успешного успеха". Надо подать запрос в ГПСУ на каких основаниях его будут выпускать в Польшу?"

Служба в ГПСУ и неоднозначная реакция

Напомним, что 6 июля MELOVIN во время концерта в Киеве шокировал зрителей новостью о мобилизации. Он сообщил, что стал участником Академического ансамбля песни и танца Государственной пограничной службы Украины. Исполнитель подчеркнул, что отныне музыка для него – "оружие в строю", и поблагодарил за доверие.

Его решение вызвало дискуссию: часть слушателей признала, что даже в таком формате артист вносит вклад в дело сопротивления, поднимая боевой дух, а другие раскритиковали такую форму службы, считая ее слишком "мягкой" на фоне реальных боевых действий.

Проблемы со здоровьем

Уже в сентябре MELOVIN публично признался, что давление от службы, концертов и постоянной публичной деятельности оказалось для него чрезмерным. В своем Instagram он признался, что страдает от тяжелых симптомов: постоянного чувства опасности, бессонницы, ночных кошмаров и невозможности контролировать тревогу.

"Я не выдержал количества этих бессонных ночей, давления от своей службы в ГПСУ, концертов. Я не выдержал давления от всего, где не мог сказать: "Нет, хватит. Я не буду этим заниматься, это не мое". Ошибки, которые я наделал и думал, что они помогут кому-то, делали плохо мне. Вместо того, чтобы мои глаза светились и я чувствовал себя полезным, я чувствую себя никаким. Мне ничего не хочется вообще", – сказал артист.

