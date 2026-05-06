Кажется, началась государственная программа психологической травматизации миллионов людей или им просто нравится собирать нас в кучу с картонками?

Запросы на комментирование 15150 сыплются один за другим. От бизнеса и медиа до общественных организаций и просто людей, которые знают, что я изучаю российские нарративы, которые нас распыляют.

Скажу откровенно, это не первый закон, в котором переписывают белорусские документы, которые в свою очередь те списали в русни.

И этот не обошел стороной

Например,

1. нарушение ст. 8 ЕКПЧ (право на частную и семейную жизнь), прецедента ЕСПЧ Fedotova v. Russia (2023), а также прямых обязательств Украины перед ЕС о введении регистрируемого партнерства.

Базовая логика проекта не изменилась: однополые пары остаются вне семейного права. Их не будут признавать членами семьи не только автоматически, но и через суд. Однополые браки, заключенные за рубежом, в Украине также не будут признаваться.

Законопроект содержит также запрет на совместное усыновление детей парами одного пола.

Не говоря уже о том, что при этом мы пытаемся реформировать детские дома. Кажется, что-то пошло не так совсем.

2. дальше полное возмущение у меня как у психолога вызывает нарушение Стамбульской конвенции (ратифицирована Украиной в 2022 г.), которая требует немедленного и эффективного доступа к разводу для жертв насилия.

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ "ПРИМИРЕНИЕ" – ЭТО ЛОВУШКА ДЛЯ ЖЕРТВ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

Для женщин, которые убегают от домашнего насилия, принудительные "сроки примирения" под судейское усмотрение это не процессуальная норма, а опасность для физического выживания.

Для жертв домашнего насилия это не процессуальная норма. Это ретравматизация за подписью государства.

Каждый месяц принудительного "примирения" с обидчиком повышает риск повторного насилия и суицидальных мыслей у жертвы (WHO, данные по Восточной Европе). Судья с "добропорядочностью" в руках становится инструментом насильника.

3. Я пропущу вопрос свободы слова, основы для рейдерства и вопрос собственности имущества.

Журналисты начинают не писать не потому что боятся, а потому что перестают верить в смысл. Общество теряет иммунную систему против коррупции. А общество без иммунитета – болеет.

Открытие системных возможностей для коррупционного рейдерства.

Тревога за собственность самая глубокая после тревоги за выживание.

Здесь я немножко попадаю в реалии 20-30-х и расстрела интеллигенции, а потом в 60-еNB: если вы не хотите разбираться в законах – просто посмотрите на Суспільному документалки об украинских художниках тех лет. Там в принципе переданы результаты принятия подобных законов.

4. Ну и в конце концов моя внутренняя "ученая" вздрогнула. Понятие "добропорядочность" вводится без четких критериев, что означает – решения будут зависеть от субъективной оценки чиновников и судей, появляются риски вмешательства в частную и семейную жизнь.

Термин "добропорядочность" упоминается в тексте кодекса 45 раз и все частные отношения должны регулироваться с обязательным учетом этой "добропорядочности".

В статье №1516 указано, что людей в Украине нельзя дискриминировать по полу, возрасту, состоянию здоровья, расе, наличию признаков инвалидности и тому подобное. Однако если это необходимо для "защиты добропорядочности" – тогда дискриминация допускается.

Когда человек не знает, будет ли его поведение признано "приемлемым", включается хроническая тревога ожидания. В психологии это называется hypervigilance. Мозг постоянно в режиме "а вдруг я делаю что-то не так по закону?" Именно так работает авторитарный контроль не через прямой запрет, а через неопределенность.

Результат: самоцензура, пассивность, страх быть собой.

Самое страшное преступление этого закона не в том, что он делает с правами.

Оно в том, что он делает с людьми.

Человек, который не знает правил – боится.

Человек, которого семья невидима – исчезает.

Человек, которого принуждают к "миру" с тем, кто его бьет – ломается.

Журналист, которого можно атаковать за любое упоминание – молчит.

А государство, которое систематически травмирует своих граждан – не защищает их от врага. Оно само становится им.

Это клиническая картина меня как психолога, интересующегося вопросом национальной безопасности.

Выводы делайте сами.