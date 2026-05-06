1. Обоснование конца известного мира

Видео дня

Дошли руки написать. Я не знаю, что я еще прочитаю до конца года, но книга "Конец света – это только начало" Питера Зейхана – точно будет номер 1. Просто поразительная по своему наполнению, фактажу и доказательству простого факта – известный нам ранее мир остался в прошлом.

Далее текст на языке оригинала.

Люфтганза заявила про скасування 20000 рейсів. Через місяць більшість авіаперевезень в світі посипеться, через блокування Ормузької протоки. Фактично, це все наслідок того, що описав в своїй книзі Зейхан ще в 22-му році.

Ключова теза книги – світовий порядок руйнується, і його наслідком стане не просто криза, а децивілізація, коли більшість відомої нам інфраструктури не буде працювати. Скасування авіарейсів - перший приклад цього.

В дуже великій кількості книг автори висловлюють свої думки і прогнози, з ними можна погоджуватись або ні. Але в цій книзі реальність є просто безапеляційною. Автор бере два фактори, які визначають майбутнє світу: демографія і морські шляхи. Світ вступає в етап, коли старих буде значно більше чим молодих, і на думку Зейхана для багатьох країн цей потяг вже пішов. Європа, Китай, Росія, Японія - це регіони, де в наступні 20 років брак молодих людей призведе до краху економік, і, на думку автора, до децивілізації. Лідером в цьому питанні є Китай, в 2020 рр починається вихід на пенсію останнього великого покоління, і це мабуть буде найбільший в історії вихід пенсіонерів. За прогнозом автора населення Китаю скоротиться вдвічі за наступні 30 років.

Чому демографія така важлива? Справа не тільки в робочих місцях і виробництві. Динаміка розвитку роботів і ШІ така, що попри погану демографію, через 10 років ще буде надлишок робочої сили. Справа в тому, що молодь – основа споживання. Старші люди не міняють телефон щороку, машину, квартиру тощо. Фактично, зменшення кількості молодих людей - зменшує споживання, а відповідно - виробництво. Тому демографія світу, де розвинуті країни старіють, а молоді країни мають бідну молодь - веде до краху тої системи в якій ми жили останні 30 років.

Друге – це морські шляхи. Автор вважає, що сучасний світ є аномалією. Це пов'язано з тим, що американці після Другої Світової війни створили систему, в якій вони не спробували захопити світ, а вибудували складну коаліцію, в якій взяли на себе питання безпеки. І саме безпеки в питанні морських перевезень, які складають 80% від всіх вантажів. Наслідком цього і стала глобалізація, або відомий нам світ. Але за своєю природою - цей світ неймовірно вразливий. Взаємозалежність настільки велика, що будь-яка криза спровокує ланцюгову реакцію по всьому світу. Тепер ми всі це знаємо через Ормузьку протоку, але таких вузьких місць ще дуже багато.

У зв'язку з тим, що США уходять зі світової безпеки – немає країни чи коаліції країн, які можуть підхопити це. Відповідно світ почне ділитись на регіони, що зруйнує логістичні ланцюги, і буде мати наслідком руйнування цілих країн.

Про те, чому США уходять в наступному пості на цю тему.