'И не стыдно...' MELOVIN со сцены заявил, что мобилизовался: где он несет 'музыкальную службу' и почему сеть взорвалась насмешками

Украинский певец MELOVIN 6 июля дал сольный концерт в Киеве, во время которого сообщил неожиданную новость: он мобилизовался в ряды Государственной пограничной службы Украины. Теперь артист является частью Академического ансамбля песни и танца ГПСУ.

Видео дня

Ему на сцене аккомпанировали музыканты коллектива, а сам исполнитель со сцены поблагодарил за доверие. Видео с заявлением MELOVIN опубликовал в Instagram.

"Меня пригласили в этот ансамбль, поэтому с этого времени я также госпограничник. Отныне я играю вместе с этим ансамблем, и несу свою службу, но музыкально, вместе с такими невероятными музыкантами", – сказал певец.

MELOVIN также разместил эмоциональное сообщение в своем Instagram, объяснив свое решение: "Это не новый проект. Это не громкая коллаборация. Это решение. Осознанное. Настоящее. Радуюсь, что имею возможность стать частью Ансамбля Государственной пограничной службы Украины. Музыка всегда была моим оружием. Теперь она будет звучать и в строю. Спасибо за доверие. Этот этап – не о сцене. Он о стране. О людях. О службе. Об общей силе".

Однако такая неожиданная мобилизация вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Telegram-канал "Музвар" также распространил видео с выступления, и именно под ним развернулась волна критики. Многие пользователи соцсетей поставили под сомнение саму суть такой службы, считая, что музыкальная деятельность в рядах армии не является настоящим выполнением воинского долга.

"Интересно, с каких пор мобилизоваться можно в ансамбль, ну и не стыдно это службой называть..."

"Еще один защитник ВСУ, ну просто Квартал 95".

"Я хочу мобилизоваться в ансамбль Украины. При этом получать зарплату 100 тысяч гривен ни за что, обворовывая бюджет страны + ездить по концертам Украины, Европы и там еще зарабатывать миллионы на концертах. Прекрасно устроился".

"Чем он поддерживает страну? Поздравлением Аллы Борисовны? Или продвижением Томми Кэша?"

В то же время часть поклонников артиста стала на его защиту. Они напоминают, что культура является важной составляющей информационного сопротивления, а поддержка боевого духа через музыку – не менее важна, чем битвы на передовой.

Ранее OBOZ.UA писал, что MELOVIN рассекретил сумму, которую зарабатывает в месяц. Как отметил исполнитель, довольно большую часть средств он тратит на свою команду.

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