Певец MELOVIN, который попал в психиатрическую больницу, раскрыл свой диагноз: ждет долгий процесс лечения

Украинский певец MELOVIN поделился с поклонниками, что из-за серьезного ухудшения морального состояния попал в харьковскую психиатрическую клинику. Он показал кадры из больничной палаты, где лежит под капельницей, и рассекретил поставленный ему предварительный диагноз.

Медики обнаружили у исполнителя генерализованное тревожное расстройство и тяжелый депрессивный эпизод. Об этом артист сообщил в своем Instagram.

"Мне предстоит еще долгий процесс лечения. Актуальное состояние: стойкая, трудно контролируемая тревога; пониженный фон настроения; жалобы на немотивированное беспокойство, ощущение внутреннего напряжения с невозможностью расслабиться; постоянное чувство опасности; поверхностный сон с частыми пробуждениями и ужасными сновидениями", – описал свое самочувствие певец.

Заговорил MELOVIN и о причинах ухудшения морального состояния. По словам исполнителя, он не выдержал большого количества нагрузки, связанной с концертами и службой в Академическом ансамбле песни и танца Государственной пограничной службы Украины.

"Я не выдержал количества этих недоспанных ночей, давления от своей службы в ГПСУ, концертов. Я не выдержал давления от всего, где не мог сказать: "Нет, достаточно. Я не буду этим заниматься, это не мое". Ошибки, которые я наделал и думал, что они помогут кому-то, делали плохо мне. Вместо того, чтобы мои глаза светились и я чувствовал себя полезным, я чувствую себя никаким. Мне ничего не хочется вообще", – поделился артист.

В частности, MELOVIN поблагодарил поклонников, которые пишут ему много приятных слов и присылают небольшие подарки в этот нелегкий период. А как артиста поддержали звездные коллеги после госпитализации читайте в нашем материале.

