Меган Маркл осталась недовольна визитом в Великобританию: что расстроило герцогиню и почему ее не видели на публике с мужем

Поездка принца Гарри и Меган Маркл вместе с детьми в Великобританию стала важным событием на пути к их примирению с другими членами королевской семьи после многолетнего конфликта, однако герцогине Сассекской это совсем не принесло положительных эмоций. Оказалось, что на протяжении всего визита она была вынуждена держаться в стороне от мужа на публичных мероприятиях, из-за чего испытывала "большую грусть".

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На такое развитие событий повлияли соображения безопасности. Сассексам не удалось восстановить свою государственную полицейскую охрану в Великобритании после отказа от королевских обязанностей в 2020 году, поэтому Меган Маркл не смогла быть рядом с мужем во время "Игр непокоренных", как планировала. Об этом инсайдер сообщил изданию People.

В то же время, как подчеркнул источник, герцогиня Сассекская "очень поддерживает" принца Гарри и всегда позволяет ему самостоятельно принимать решения, которые касаются отношений с семьей.

Детали исторического визита

Встреча короля Чарльза III с Меган Маркл, принцем Гарри и их детьми состоялась 10 июля. В Букингемском дворце не раскрыли никаких подробностей тайного воссоединения семьи, однако инсайдеры пролили свет на это важное событие.

Помимо вышеупомянутых лиц, на встрече присутствовала и королева Камилла, что является важной частью примирения сына с отцом. Дело в том, что в скандальных мемуарах "Запасной" принц Гарри обвинял мачеху в сливе информации о нем в британскую прессу с целью улучшить собственный имидж. Эти слова только усугубили раскол в королевской семье, однако со временем герцог Сассекский изменил риторику и подчеркнул: не считает Камиллу "злой мачехой".

Несмотря на то, что встреча Чарльза III с сыном, невесткой и внуками вызывает большой интерес у общественности, никаких кадров с этого события обнародовано не будет. Такое решение, по словам инсайдера, было принято сознательно: "Лучше, чтобы люди ничего не знали об этих встречах. Им следует дать возможность восстановить эти семейные узы".

Ранее OBOZ.UA сообщил, что подруга Меган Маркл раскрыла истинное поведение герцогини, которую обвиняют в "промывании мозгов" принцу Гарри.

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