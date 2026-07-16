"Лучше, чтобы люди ничего не знали". Инсайдер раскрыл подробности тайной встречи короля с принцем Гарри

Инсайдер раскрыла подробности тайной встречи короля Чарльза III с принцем Гарри, Меган Маркл и их детьми, которая состоялась 10 июля в Англии. В Букингемском дворце подтвердили факт семейного воссоединения, однако отказались раскрывать подробности.

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Королевский эксперт Кэтрин Майер объяснила People, что это было сделано с целью дать семье шанс на примирение. Помимо вышеупомянутых людей, на встрече также присутствовала королева Камилла. Именно она, по словам инсайдера, играет важную роль в любом примирении между отцом и сыном.

"Она – неотъемлемая часть жизни Чарльза. Без нее с ним нет примирения", – сказала Майер.

Присутствие королевы Камиллы вызвало интерес у британских медиа из-за непростых отношений с принцем Гарри. В своих мемуарах "Запасной" герцог Сассекский обвинял мачеху в том, что она якобы передавала информацию о нем британской прессе, чтобы улучшить собственный имидж.

Впрочем, впоследствии Гарри заявлял, что не считает Камиллу "злой мачехой". В интервью Good Morning America он сказал, что любит всех членов своей семьи, несмотря на разногласия, а саму королеву-консорту назвал человеком, который пытался адаптироваться к жизни в монархии.

В Букингемском дворце подтвердили, что семейная встреча состоялась, однако подчеркнули, что не будут публиковать ни фотографий, ни подробностей разговора. Такое решение, как пояснил другой источник, близкий к королевской семье, было принято сознательно.

"Лучше, чтобы люди ничего не знали об этих встречах. Им следует дать возможность восстановить эти семейные узы", – заявил инсайдер.

Для Чарльза III эта встреча стала первой за четыре года возможностью увидеться с внуками, проживающими в США. Последний раз он видел Арчи и Лилибет в 2022 году.

Ранее OBOZ.UA сообщал, какую "договоренность" заключили принц Гарри и Меган Маркл перед визитом в Великобританию и как это должно было помочь уладить семейную драму.

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