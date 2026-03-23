'Делает все тихо'. Подруга Меган Маркл раскрыла истинное поведение герцогини, которую обвиняют в 'промывании мозгов' принцу Гарри

Близкая подруга Меган Маркл публично прокомментировала поведение герцогини Сассекской на фоне нового скандала вокруг ее влияния на принца Гарри. На фоне обвинений в якобы "промывании мозгов" мужу прозвучала противоположная характеристика – сдержанная, непубличная и сосредоточенная на помощи другим.

Видео дня

Келли Макки Зайфен, которая знакома с Меган почти два десятилетия, поделилась с Hello! деталями их отношений и рассказала, какой герцогиня является вне камер. По ее словам, реальное поведение Маркл существенно отличается от образа, который часто формируется в медиа.

Она отметила, что та "всегда поддерживает" близких. В то же время она подчеркнула главную черту Меган – нежелание действовать напоказ. По ее словам, Маркл является примером человека, который занимается благотворительностью без стремления к публичному признанию.

"Она – невероятный пример того, как следует жить, посвящая себя служению другим. Она не обязательно делает все с большой оглаской; она действует тихо, и за этим действительно прекрасно наблюдать. Думаю, мы вдохновляем друг друга, потому что обеим нравится отдавать, поддерживать и помогать другим", – отметила Зайфен.

Знакомство женщин состоялось около 20 лет назад – еще до брака Меган с принцем Гарри. По словам Келли, они встретились "в другой жизни", и с тех пор сохраняют тесную связь, несмотря на все изменения в жизни герцогини.

Отдельно Зайфен вспомнила сложный период после потери своего сына в 2022 году. Она подчеркнула, что именно тогда Меган оставалась рядом и поддерживала ее, не исчезая из жизни даже в самые тяжелые моменты.

Также Келли отметила роль Маркл как матери двоих детей – принца Арчи и принцессы Лилибет. По ее словам, для нее важно наблюдать за тем, как герцогиня воспитывает детей и совмещает семейную жизнь с благотворительной деятельностью.

На этом фоне высказывания подруги герцогини прозвучали параллельно со скандалом, вызванным новой книгой журналиста Тома Бауэра. В ней, в частности, королеве Камилле приписывают слова о том, что Меган якобы "промыла мозги" принцу Гарри.

Автор книги также описывает напряжение между Сассексами и другими членами королевской семьи, которое, по его версии, начало расти после свадьбы в 2018 году. Он утверждает, что в семье якобы существовали опасения относительно влияния Маркл на Гарри.

Представитель герцогов Сассекских отреагировал на эти заявления, резко их отвергнув. В комментарии отметили, что автор распространяет теории о людях, с которыми не имеет личного знакомства, и искажает реальную ситуацию.

"Он сделал карьеру на построении все более сложных теорий о людях, которых он не знает и с которыми никогда не встречался. Тех, кто интересуется фактами, будут искать в другом месте, а те, кто ищет безумные теории заговора и мелодраму, точно знают, где его найти", – отметил представитель.

Сам Бауэр, в свою очередь, заявил, что Сассексы якобы используют свою публичность для личной выгоды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!