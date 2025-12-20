Меган Маркл и принц Гарри показали обоих детей на редком фото

Меган Маркл и принц Гарри довольно нечасто показывают своих детей в публичном пространстве, однако в честь зимних праздников решили сделать исключение. Супруги поделились редкой семейной фотографией, где попозировали на камеру с двумя детьми – 6-летним Арчи и 4-летней Лилибет.

Видео дня

Соответствующий снимок появился на официальной Instagram-странице герцогини Сассекской. Кадр она лаконично подписала: "Счастливых праздников! От нашей семьи к вашей".

Для рождественской открытки они выбрали очень живописную локацию на природе. Меган Маркл и принц Гарри стояли по бокам небольшого деревянного мостика через реку, тогда как Арчи и Лилибет были в центре, обнимая и держа за руки родителей.

Семья предстала перед камерой в стильных светлых образах. Лилибет и Меган Маркл были одеты в элегантные платья, тогда как принц Гарри и Арчи предпочли джинсы и рубашки.

Кстати, редкий момент с детьми герцог и герцогиня Сассекские показали и в почти двухминутном видео, которое обнародовали на сайте своей неприбыльной организации Archewell Philanthropies. Супруги осветили свою благотворительную деятельность в течение года, а в конце ролика добавили несколько секундный кадр, где видно, как сын и дочь помогают им толкать тележку с едой.

