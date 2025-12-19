За эти деньги можно купить квартиру в Киеве: принц Гарри и Меган Маркл заломили 'космическую' цену за вечер в своей компании

Принц Гарри и Меган Маркл запустили закрытый благотворительный сбор средств, в рамках которого доступ к личному ужину с супругами получает только тот, кто предложит самую высокую сумму. Стоимость такого вечера достигает около 100 тысяч долларов – суммы, за которую в Украине можно приобрести квартиру в Киеве.

Как сообщает Daily Mail, речь идет не о публичном мероприятии, а о частном предложении для состоятельных доноров. Сбор средств организован через платформу CharityBuzz и направлен на поддержку благотворительной организации Archewell, основанной Сассексами после их выхода из королевской семьи.

По словам источника, платформа была привлечена для поддержки благотворительного ужина по случаю Всемирного дня психического здоровья.

При этом предложение ужина с Гарри и Меган не появлялось в открытом доступе на сайте CharityBuzz. По информации инсайдеров, его могли представить в частном порядке так называемым хайроллерам – людям, которые ранее уже платили значительные суммы за личное общение со знаменитостями.

"Люди готовы платить сотни тысяч долларов, чтобы поужинать с ними", – отмечает источник.

CharityBuzz работает более 20 лет и за это время собрала около 650 миллионов долларов на благотворительность. Платформа организовывала мероприятия с участием Джорджа Клуни, Бейонсе и Пола Маккартни. Среди действующих лотов – ужин с актером сериала "Лучше позвоните Солу" Бобом Оденкирком за 10 тысяч долларов и платиновые билеты на церемонию "Грэмми" за 50 тысяч долларов.

Отдельно отмечается, что платные встречи с действующими членами британской королевской семьи запрещены. В то же время Гарри и Меган не выполняют официальных королевских обязанностей со времени Мегзита, поэтому формально эти ограничения на них не распространяются.

