Матвейка, который пел 'Скоро вже буде Пасха', неожиданно выступил на сцене 'Квартала 95' и сорвал овации: как он выглядит сейчас

Юный блогер из Черкасской области Матвей Брус, который стал звездой сети благодаря хиту "Скоро вже буде Пасха", произвел настоящий фурор во время новогоднего концерта "Квартала 95". Он неожиданно выступил на сцене с несколько переработанной версией популярного трека, которая прекрасно подходит для зимних праздников.

В исполнении Матвейки прозвучала композиция под названием "Скоро вже буде свято", созданная при сотрудничестве с Мюсли UA. Перформанс произвел неизгладимое впечатление на зрителей, поэтому в зале раздавались громкие аплодисменты. Об этом OBOZ.UA стало известно во время просмотра прямого эфира.

Сначала Матвей Брус и юные танцовщики вышли на сцену в желтых масках, что является частью образа Мюсли UA. Мальчик стоял за диджейским пультом, а в конце выступления показал свое лицо и призвал зрителей участвовать в сборах для украинских защитников, которые проводит его отец.

Как юный блогер стал звездой сети

Любимцем аудитории Матвей Брус стал в 2023 году. Тогда он оригинально прорекламировал мясные изделия своих родителей перед Пасхой, сказав: "Скоро уже будет Пасха, поэтому заказывайте мясо и колбасу, и сардельки, и курочку. Все то, что домашнее, заказывайте". Мюсли UA превратили эту фразу в зажигательный трек, который пришелся по душе как украинцам, которые готовились к празднику дома, так и военным на передовой.

Что интересно, как рассказывал отец Матвея Владимир Брус в интервью OBOZ.UA, популярное ныне выражение появилось очень импровизированно: "В тот день мы пошли сажать огород и я, как обычно, снимал видео для своего YouTube-канала. Камера была включена, и я говорю Матвею: "Пойди поговори в камеру, скажи, что скоро Пасха и пусть люди покупают мясо", так как у меня бизнес по мясной продукции. Малый побежал и сымпровизировал такой стишок. Потом, когда я монтировал видео, нашел этот кусочек и решил опубликовать его в TikTok".

Как отметил Владимир Брус, он ожидал, что ролик понравится зрителям, однако тот факт, что он станет настолько вирусным, был для него приятным шоком.

Родители продолжают показывать Матвейку в своем блоге, поэтому аудитория может видеть, как он меняется. Так, например, в 2024 году мальчик снова порадовал аудиторию роликом, где напомнил о Пасхе: "Друзья, чеснок есть, лук садится. Бабушка в этой самой куртке. А это значит что? Скоро уже будет Пасха! Так что заказывайте мясо и колбасу, и сардельки, и курочку. Все-все то, что домашнее, – заказывайте".

В ролике можно было заметить, что Матвей Брус значительно повзрослел. Он стал намного выше и увереннее чувствует себя перед камерой.

У Матвея даже есть своя страница в социальной сети TikTok. Там мальчик рассказывает о семейном хозяйстве, а также время от времени освещает их волонтерскую деятельность.

