Как сейчас выглядит звезда 'Поймать Кайдаша', которая сыграла капризную свекровь. Фото

Заслуженная артистка Украины Ирина Мак за время своей творческой карьеры перевоплощалась в совершенно разных персонажей в театральных спектаклях и кинолентах, демонстрируя невероятный талант. Одной из самых ярких ролей актрисы, которая запала в сердца аудитории и принесла ей любовь публики, стала Маруся Кайдашиха в сериале "Поймать Кайдаша".

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Знаменитость смогла прекрасно сыграть капризную свекровь, поэтому точно вызвала бурные эмоции у зрителей. Это и неудивительно, ведь связать свою жизнь с актерством Ирина Мак решила в довольно юном возрасте. В 1994-м она окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, и в том же году начала работать в театре. OBOZ.UA покажет, как сейчас выглядит звезда культового сериала.

Стоит отметить, что Ирина Мак довольно редко делится с поклонниками подробностями своей жизни в социальных сетях. Однако все же известно, что актриса продолжает играть на сцене Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. Ее можно увидеть в постановках "Копы против Улиток", "Отец" и "Дом".

В январе 2023 года артистка сыграла главную роль в короткометражной комедии Аркадия Непиталюка "ГКЧП". Сюжет ленты разворачивается в 1991-м в детско-юношеском лагере вблизи Запорожья, где бурлит жизнь. 14-летний Андрей украл подарок для девочки Иры, а воспитатель Тарас имеет романтические чувства к директору Галине, однако все эти истории отходят на второй план. Бывший диссидент Петрович принес волнующую весть: в Москве проходят митинги, а по телевизору с самого утра показывают "Лебединое озеро".

Позже Ирина Мак сыграла мать главной героини в сериале "Я – Надежда". Проект раскрывает историю 22-летней фельдшера, которая осталась в Харькове после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

Знаменитость, которая долгое время работает в индустрии отечественного кинематографа, отмечала, что российским актерам должно быть навсегда запрещено участие в украинских проектах.

"Меня ужасно бесило примирение после 2014 года. Когда в какой-то момент россиян здесь не стало, а потом они начали ехать в Украину "пачками", снова сниматься в главных ролях. Они – звезды, а мы – второстепенные. Их условия труда и наши – были небом и землей. Это должно быть закончено. Это наша страна, и у нас огромное количество роскошных актеров. Мы способны делать качественное украинское кино! И об этом мир уже знает!", – отмечала Ирина Мак.

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